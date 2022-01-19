Roland Salla transfer ateşini yaktı, Fenerbahçe'ye "beni alın" mesajı verdi! Hem takip etti hem de yorum yaptı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun kalan kısmını olabilecek en iyi şekilde bitirerek önümüzdeki sezona hazırlanmak isteyen Fenerbahçe'de bu kapsamda transfer hareketliliği de sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal ile görüşülerek eksik bölgeler için oyuncu arayışı sürerken flaş bir gelişme de yaşandı. Alman ekibi Freiburg'da forma giyen Roland Sallai Fenerbahçe'ye adeta "beni alın" mesajı yolladı.

TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI

Almanya Bundesliga'da mücadele eden Freiburg'un yıldız isimlerinden Rolan Sallai, Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti. Başarılı orta saha oyuncusu sosyal medyadan transfer ateşini yaktı. Fenerbahçe'nin Instagram hesabını takibe alan Sallai, sarı-lacivertlilerin paylaştığı gönderinin altına da alev emojisi atarak yorum yaptı.

ATİLLA SZALAİ DE TEMASTA

24 yaşındaki Macar isim için vatandaşı Atilla Szalai'nin de temasa geçtiği ve oyuncuya Fenerbahçe'yi anlattığı ifade edilirken, yıldız futbolcu yaptığı yorumla transfere yeşil ışık yaktığını duyurdu. Taraftarları heyecanlandıran bu yorumun ardından yönetimin temasları hızlandırarak transferi kısa süre içerisinde bitirmesi planlanıyor.

SALLAİ'NİN PERFORMANSI

Roland Sallai bu sezon Freiburg ile çıktığı 17 karşılaşmada 1 gol attı 1 de asist yaptı. Alman ekibinde toplamda 79 karşılaşmada görev alan yıldız futbolcu takıma 13 gol ve 8 asistlik katkıda bulunarak taraftarın beğenisini kazanan oyuncular arasında yer aldı. Transfermark verilerine göre Sallai'nin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.