İtayla Serie A'da futbol şöleni 9. hafta müsabakaları ile sürecek. Bu kapsamda 15 puanla 4. sırada yer alan Roma evinde 24 puanla 2. sırada bulunan Napoli'yi ağırlayacak. Bu müthiş maçı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Roma - Napoli maçı canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki..

ROMA - NAPOLİ MAÇI CANLI İZLE

Roma - Napoli maçı 24 Ekim 2021 Pazar bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da naklen yayınlanacak. Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Roma - Napoli maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

ROMA - NAPOLİ MAÇI S SPORT 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Roma - Napoli maçı S Sport 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. S Sport 2'yi canlı olarak izlemek için Roma - Napoli maçı S Sport 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

S Sport 2 şifreli olduğundan, kanalı izlemek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linklerden satın aldıktan sonra maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Öte yandan S Sport 2, D Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.