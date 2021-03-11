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  3. Roma- Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta , hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Roma- Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta , hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu il maçında İtalya'nın köklü takımlarından Roma, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Peki Roma- Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta , hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Roma- Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta , hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı bu akşam oynanacak olan Roma- Shakhtar Donetsk maçıyla devam edecek.

ROMA- SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA?

İtalyan ekibi Roma ile, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk arasında oynanacak olan maç Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak olan mücadele  beIN SPORTS MAX HD 1'den şifreli olarak ekranlara gelecek. Maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve  Paulo Soares yapacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral

Shakhtar Donetsk: Trubi; Dodo, Kryvtsov, Vitao, Matvienko; Patrick, Maycon; Solomon, Marlos, Taison; Moraes.

Tayfun Altuntaş
Editör
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