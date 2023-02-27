Romain Lahure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Lahure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romain Lahure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romain Lahure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romain Lahure 24 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romain Lahure Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Romain Lahure'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Romain Lahure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romain Lahure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Romain Lahure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romain Lahure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Düdelingen U17

1 Temmuz 2021 yılında Dudelange U19

30 Haziran 2022 yılında Dudelange U19

1 Temmuz 2022 yılında F91 Dudelange

2 Temmuz 2022 yılında Hesperange U19

Romain Lahure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romain Lahure şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RUS Etalle (B), F91 Düdelingen (2020-2021), Swift Hesperingen (2021-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.