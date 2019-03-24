Romanya Donanmasına ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
ÇANAKKALE (AA) - Romanya Donanmasına ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.Alınan bilgiye göre, Romanya Donanmasına ait, 64 metre boyundaki mayın...
ÇANAKKALE (AA) - Romanya Donanmasına ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, Romanya Donanmasına ait, 64 metre boyundaki mayın arama gemisi "Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu" Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Marmara Denizi yönüne doğru seyreden gemiye güvenlik gerekçesiyle sahil güvenlik unsurları eşlik etti.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.