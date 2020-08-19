Ronald Koeman kimdir? Ronald Koeman kaç yaşında?

Şampiyonlar Ligi'nde alınan tarihi hezimetin ardından Teknik Direktör Quique Setien ile yolları ayıran Barcelona'nın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusuydu. Geçtiğimiz akşam kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Başkan Josep Bartomeu, yeni hocanın Ronald Koeman olacağını söylemişti. Bugün kulüpten yapılan resmi açıklamada Ronald Koeman ile 2 yıllık sözleşmenin imzalandığı belirtildi. Peki, Ronald Koeaman kimdir? Ronald Koeman kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

RONALD KOEMAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu tecrübeli teknik adam, Hollandalı eski milli futbolcudur. 1997 yılından itibaren teknik direktörlük yapan Koeman, 2018'den bu yana Hollanda millî futbol takımını çalıştırmaktadır. Futbol kariyeri boyunca Koeman, dünya'nın gelmiş geçmiş en iyi frikik ustaları arasında gösterilirdi. Uzaktan attığı isabetli paslar ve sert şutlarıyla tanınan Hollandalı, defansta oyun kurucu (libero) olarak görev almasına rağmen %38'lik gol ortalaması ile oynamıştır.

Teknik direktörlük kariyerinde ise, Hollanda millî takımında ve Barcelona'da yardımcı antrenör olarak görev aldıktan sonra Vitesse takımında teknik direktörlüğe başladı. Birçok takımı çalıştıran Koeman, artık Barca'nın yeni hocası.