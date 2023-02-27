Ronaldas Misiunas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldas Misiunas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldas Misiunas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldas Misiunas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldas Misiunas 16 Ağustos 1999 tarihinde Panevezys şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Ronaldas Misiūnas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldas Misiunas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronaldas Misiunas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ronaldas Misiunas'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronaldas Misiunas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldas Misiunas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronaldas Misiunas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldas Misiunas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2019 yılında Pakruojis

30 Haziran 2019 yılında Panevezys

27 Temmuz 2019 yılında Dziugas

31 Aralık 2019 yılında Panevezys

22 Şubat 2020 yılında Dziugas

15 Şubat 2021 yılında FA Siauliai

1 Temmuz 2022 yılında Panevezys

Ronaldas Misiunas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldas Misiunas şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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