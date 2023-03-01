Ronan Maher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronan Maher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronan Maher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ronan Maher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ronan Maher 30 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ronan Maher Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ronan Maher'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.
Ronan Maher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ronan Maher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Walsall
Ronan Maher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ronan Maher şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
Ronan Maher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İrlanda U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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