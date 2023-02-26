Ronny Biojo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronny Biojo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronny Biojo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronny Biojo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronny Biojo 20 Temmuz 1999 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Ronny Alfonso Biojó Preciado şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronny Biojo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTSMANAGEMENTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ronny Biojo'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ronny Biojo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronny Biojo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ronny Biojo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronny Biojo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Haziran 2016 yılında CS Emelec U20

13 Mart 2018 yılında GYE City FC B

1 Ağustos 2020 yılında Guayaquil FC

1 Ocak 2021 yılında Dep. Cuenca

Ronny Biojo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronny Biojo şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.