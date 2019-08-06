Rooney, İngiltere'ye dönüyor! Sürpriz anlaşma

Rooney İngiltere yolcusu olmaya hazırlanıyor!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Wayne Rooney, Derby’ye oyuncu-antrenör olarak transfer olmak üzere. 33 yaşındaki yıldızın DC United’la 1 yıllık sözleşmesi kalsa da, Derby’nin sahibi Mel Morris’in girişimleriyle önümüzdeki günlerde transferin noktalanması bekleniyor.

Geçen sezon Frank Lampard’ın Derby’nin menajeri olarak gösterdiği performansın ardından Chelsea’nin başına geçmesi, Rooney’i etkileyen faktörlerin başında geldiği belirtiliyor. Lampard, takımını play-off finaline çıkarsa da, finalde Aston Villa’ya takılarak Premier Lig hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Lige Huddersfield galibiyetiyle başlayan Derby’nin menajeri Phillip Cocu da maçın ardından Rooney transferiyle ilgili konuştu. Hollandalı menajer “Takıma takviye yapacağımız doğru ancak şu anda bitmiş bir durum olmadığı için bir şey söyleyemem. Umarım önümüzdeki günlerde netleştiririz” ifadelerini kullandı.

Wayne Rooney Kimdir?

Wayne Mark Rooney; 24 Ekim 1985 tarihinde Avrupa Birliği üyesi Birleşik Krallık’a bağlı İngiltere’nin Liverpool şehrinde bulunan Croxteth kasabasında dünyaya gözlerini açmıştır. Profesyonel 477251761-463768bir futbolcu olan Wayne Rooney, 1.76m boyundadır ve faal futbol yaşantısı süresince formasını giydiği Everton ve Manchester United kulüplerinde hücum hattında forvet olarak görevlendirilmiştir. İngiltere futbolunun 2000’li yıllarda yetiştirdiği en büyük golcü olarak kabul edilen Wayne Rooney, profesyonel futbol kariyerine doğduğu şehir Liverpool’da başlamıştır. Liverpool’da çok küçük yaşlarda altyapı eğitimi almaya başlayan Wayne Rooney, Copplehouse Boys ve Everton FC kulüplerinde resmi olarak altyapı sürecine katılmıştır. 1996 ile 2002 yılları arasında Everton FC’de daha 11 yaşındayken futbol oynamaya başlayan Wayne Rooney, kısa sürede kulübün en büyük isimlerinden birine dönüşeceği konusunda bilgilendirilmiştir. İlk profesyonel sözleşmesini altyapısında da forma giymiş olduğu Everton FC ile yapan Wayne Rooney, burada 2 sezon süresince forma mücadelesi vermiştir. 2002 ile 2004 yılları arasında formasını giydiği Everton FC’de toplam 67 İngiltere Premier Ligi müsabakasına çıkma başarısı göstermiş olan Wayne Rooney, bu müsabakalarda takımı adına da toplam 15 gol kaydetmiştir. Henüz 16 yaşındayken formasını giymeye başladığı Everton’da başarılı bir kariyeri çizen Wayne Rooney, Avrupa transfer piyasasının hareketli simalarından biri haline gelmiştir.

Everton FC forması giyen Wayne Rooney, 2004 yılının Temmuz ayında Manchester United FC menajeri Sir Alex Ferguson tarafından ısrarla istenmiş ve bu transfer çok geçmeden gerçekleşmiştir. Wayne Rooney transfer için Manchester United FC Wayne Rooney’nin kulübü Everton’a 25M ödemiştir. Henüz 18 yaşında olan Wayne Rooney’e ödenen bu meblağ aşırı bulunsa da İngiliz yıldız kısa sürede adından söz ettirmeye başlamıştır. 2004 yılından beri Manchester United FC forması giymekte olan Wayne Rooney, ”Kırmızı Şeytanlar”la şu ana kadar kazanılmadık bir tek UEFA Avrupa Ligi’ni bırakmıştır. Bunun dışında defalarca İngiltere Premier Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası zaferleri elde eden Wayne Rooney, bunların yanı sıra kıtasal bazda da UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmiştir. 2008 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi elde eden Wayne Rooney, bunun haricinde 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi finali kaybetmiştir. Uzun yıllar formasını giydiği Manchester United’da 2 kez de İngiltere Premier Ligi’nde gol kralı olan Wayne Rooney, kulübün en değerli isimleri arasında kabul edilmiştir. Manchester United FC forması giymeye başladığı 2004 yılı itibariyle İngiltere Premier Ligi’nde toplam 340 resmi müsabakaya çıkmış olan Wayne Rooney, bu müsabakalarda rakip filelere 170 de gol bırakmıştır.

Başarılı Manchester United kariyerinde toplam 479 resmi müsabakaya çıkan Wayne Rooney, bu müsabakalarda rakip filelere 230 gol bırakmıştır. Halen Manchester United FC futbolcusu olan Wayne Rooney, kulübün en değerli siması olarak kabul edilmektedir. Profesyonel kariyeri süresince giydiği Everton FC, Manchester United FC formalarıyla toplam 556 resmi müsabakaya çıkan Wayne Rooney, bu resmi müsabakaların 247’sinde gol bulmayı başarmıştır. Bunun yanı sıra 2003 yılı itibariyle 17 yaşındayken başlayan İngiltere milli kariyerinde de ciddi bir istatistiğe ulaşmış konumda bir Wayne Rooney vardır. İngiltere milli forması altında toplam 105 milli müsabakaya çıkan Wayne Rooney, bu müsabakalarda rakip filelere 48 gol bırakmıştır. Wayne Rooney, ülkesi İngiltere ile UEFA Euro 2004, 2012 ve FIFA 2006, 2010 ve 2014 turnuvalarında yer alma başarısı göstermiştir. Wayne Rooney, İngiltere futbolunun yetiştirdiği gelmiş geçmiş en başarılı 5 futbolcusu arasında yer almaktadır.