Rosatom, ’Global AtomicQuiz 2022’ye katılmayı kazanan 100 şanslı katılımcıyı açıkladı

Bu yıl Rusya, Özbekistan, Bangladeş, Vietnam, Macaristan, Beyaz Rusya, Türkiye ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden 100 şanslı katılımcı, yarışmanın kazananları oldu. Kazananların listesinin tamamı sitesinden açıklandı.

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Rosatom, ’Global AtomicQuiz 2022’ye katılmayı kazanan 100 şanslı katılımcıyı açıkladı

Rosatom, "Dünya Bilim Günü'nü kutlamak için 10 Kasım'da düzenlediği "Global AtomicQuiz 2022" nükleer farkındalık etkinliğinin kazananlarını açıkladı.

Bu yıl Rusya, Özbekistan, Bangladeş, Vietnam, Macaristan, Beyaz Rusya, Türkiye ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden 100 şanslı katılımcı, yarışmanın kazananları oldu. Kazananların listesinin tamamı "https://quiz.atomforyou.com/" web sitesinden açıklandı. Etkinlik, 35'ten fazla ülkeden 7 binden fazla nükleer meraklıyı bir araya getirdi. Yarışmanın şartlarını karşılayan ve en yüksek puanları alan ilk 100 katılımcı, "Global AtomicQuiz 2022'nin kazananları olarak seçildi. Tüm kazananlar, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan eğlenceli, hızlı tempolu bir kart oyunu olan "Nucleus" de dahil benzersiz bir nükleer bilim dokunuşuyla, yapay zeka tarafından üretilen bir defter, günlere göre değişkenlik gösteren "Mood of theDay" (Günün Modu) takvimi ve geri dönüşümden üretilmiş kumaş bir çantanın da sahibi olacak. Katılımcıların ödül kazanabilmek için yarışmaya kaydolması gerekecek.

YARIŞMAYA KATILACAK 100 ŞANLI KİŞİ BELLİ OLDU

Global AtomicQuiz çerçevesinde bu yıl ilk kez Ermenistan, Bangladeş, Vietnam, Özbekistan ve Kazakistan'da okul çocukları ve öğrenciler için özel çevrimdışı etkinlikleri düzenlendi. Tüm katılımcılar bilgilerini test etme, harika ödüller kazanma ve ayrıca sınav sorularını ayrıntılı olarak açıklayan uzmanlardan yeni bilgiler öğrenme şansı buldu.

Global AtomicQuiz 2021 ve 2022 soruları, 2023'te yapılacak yarışma başlayana kadar pratik yapmak isteyenler için internet sitesinde yer almaya devam edecek. Proje hakkında ayrıntılı bilgiler, "quiz.atomforyou.com" adresinden edinilebilecek.

Global AtomicQuiz, Rosatom'un bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, bir gün süren uluslararası bir etkinlik olma özelliği taşıyor. 2020'deki başlangıcından bu yana proje, 70'ten fazla ülkeden 30 binden fazla nükleer meraklısını bir araya getirdi. Bilgi yarışması her zaman olduğu gibi İngilizce, Rusça, Türkçe, Arapça, İspanyolca, Portekizce, Fince, Macarca, Bengalce, Vietnamca ve Özbekçe olmak üzere 11 dilde yapılacak ve dünyanın her yerinden katılımcıları buluşturacak.

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