Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 5. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Alanyaspor, tarihinde ilk kez bu turnuvada mücadele edecek. Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra turnuvadaki en tecrübesiz takımımız olan Alanyaspor, Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti. Bu sezon ligde iddialı başlayan Akdeniz ekibi, üst üste 2 galibiyet alarak Galatasaray'ın ardından ligde 2. sırada yer alıyor. Güçlü ve dayanıklı bir ekip olan Rosenborg, turnuvaya 2. Ön Eleme turunda 5-1 kazandığı Ventspils galibiyetiyle giriş yaptı. Peki, Rosenborg - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ROSENBORG - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Alanyaspor, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Rosenborg deplasmanına çıkacak. Norveç ekibinin sahasında oynanacak mücadeleyi, Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Zorlu maç, Lerkendal Stadı'nda oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak olan mücadelenin Türkiye yayıncısı henüz belli değil. Karşılaşma ile ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Henüz Türkiye'deki yayıncısı da belli olmayan Rosenborg - Alanyaspor maçını şifresiz yayınlayacak yabancı kanallarda belli değil. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.