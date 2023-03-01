Roshan Greensall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roshan Greensall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Roshan Greensall kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roshan Greensall ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.