Roshan Greensall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roshan Greensall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roshan Greensall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Roshan Greensall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Roshan Greensall 9 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Roshan Greensall Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Roshan Greensall'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Roshan Greensall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Roshan Greensall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Ağustos 2022 yılında Crawley Town
Roshan Greensall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Roshan Greensall şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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