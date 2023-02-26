Roy Harel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Harel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roy Harel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roy Harel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roy Harel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Harel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roy Harel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Harel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roy Harel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roy Harel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roy Harel 2 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur.  İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רוי הראל şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roy Harel Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına - tarihinde katılmıştır. Roy Harel'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roy Harel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roy Harel kimdir

Roy Harel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roy Harel şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Roy Harel nereli

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