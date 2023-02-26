Roy Harel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Harel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Roy Harel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roy Harel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.