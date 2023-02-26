Roy Revivo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Revivo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roy Revivo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Roy Revivo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Roy Revivo 22 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רוי רביבו şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Roy Revivo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roy Revivo, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roy Revivo'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Roy Revivo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Roy Revivo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında M. Tel Aviv
4 Ocak 2023 yılında H. Jerusalem
30 Haziran 2023 yılında M. Tel Aviv
Roy Revivo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Roy Revivo şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Roy Revivo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İsrail U19 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.
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