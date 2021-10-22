Royal Antwerp kadro değeri kaç? Antwerp nerenin, hangi ülkenin takımı?

Fenerbahçe'nin rakiplerinden biri olan ve UEFA Avrupa Ligi D grubu 3. maçında sarı lacivertli ekibin sahasından 2-2'lik eşitlikle ayrılan Royal Antwerp, futbol gündeminde merak edilenler arasında yer aldı. Takım hakkında bilgi olmak isteyen sporseverler internet arama motorlarında Royal Antwerp kadro değeri kaç? Antwerp nerenin takımı? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen o soruların cevapları...

ROYAL ANTWERP KADRO DEĞERİ KAÇ?

Royal Antwerp kadro değeri taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri. Fenerbahçe'ye oranla çok daha küçük bir takım olan Royal Antwerp'in 22 Ekim 2021 itibariyle güncel piyasa değeri 62.58 milyon Euro. Sarı lacivetli kulübün ise 126.85 milyon Euro kadro değeri bulunuyor.

Öte yandan Royal Antwerp'in en değerli oyuncuları 5 milyon Euro değeriyle Michel-Ange Balikwisha, 4.20 milyon Euro değeriyle Ally Samatta ve 4 milyon Euro değeriyle Michael Frey. Antwerp'in en değerli 3 oyuncusundan ikisinin daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve beklenen katkıyı veremediği için gönderilen oyuncular olması da dikkat çekenler arasında.

ANTWERP NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Antwerp çok bilinmeyen bir takım olduğu için nerenin takımı olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Royal Antwerp Belçika takımıdır ve Belçika'nın en üst futbol ligi olan Jüpiler Pro League'de mücadele etmektedir. Club Brugge, Anderlecht ve Genk gibi takımların olduğu Belçika Ligi'nde Royal Antwerp, geçtiğimiz sezonu 60 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. 2021-2022 sezonunda şu anda 11 haftası geride kalan ligde Royal Antwerp 20 puanla 4. sırada yer alıyor.