Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 17. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altay ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 17. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altay ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Altay taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 17. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Altay ile 03.01.2021 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Royal Hastanesi Bandırmaspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın
Royal Hastanesi Bandırmaspor Altay Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bandırma 17 Eylül
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandırmaspor Altay Maçının Hakemleri
Emre Malok(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 72. Rahmi Anıl Başaran, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 19. Onur Akbay, 25. Selçuk Alibaz, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 90. Lacına Traore
Yedekler
1. Kurtuluş Yurt, 6. Feyyaz Belen, 11. Erkan Taşkıran, 4. Fırat Arıkan, 13. Ali Serçek, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 21. Ruben Rayos Serna
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Altay İlk 11
35. Cihan Topaloğlu, 53. Lokman Gör, 14. Yılmaz Özeren, 4. Tolga Ünlü, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 89. Erhan Çelenk, 5. Berkay Sülüngöz, 29. Khaly Iyane Thıam, 61. Kadir Yazıcı, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın
Yedekler
99. Ozan Evrim Özenç, 38. İbrahim Öztürk, 25. Rıdvan Şimşek, 22. Çağlar Birinci, 8. Yekta Kurtuluş, 17. Ziya Alkurt, 77. Jasmın Scuk, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
TFF 1. Lig 17.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altay
|17
|10
|2
|5
|30
|16
|32
|14
|2
|Giresunspor
|16
|9
|5
|2
|22
|13
|32
|9
|3
|Samsunspor
|16
|8
|6
|2
|22
|15
|30
|7
|4
|Tuzlaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|21
|30
|6
|5
|Adana Demirspor
|16
|8
|4
|4
|27
|16
|28
|11
|6
|İstanbulspor
|15
|8
|4
|3
|27
|16
|28
|11
|7
|Ankara Keçiörengücü
|17
|8
|4
|5
|22
|13
|28
|9
|8
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|9
|Bursaspor
|17
|8
|3
|6
|31
|27
|27
|4
|10
|Bandırmaspor
|17
|7
|3
|7
|22
|19
|24
|3
|11
|Ümraniyespor
|17
|5
|5
|7
|18
|26
|20
|-8
|12
|Boluspor
|16
|4
|4
|8
|16
|20
|16
|-4
|13
|Balıkesirspor
|16
|4
|4
|8
|16
|23
|16
|-7
|14
|Menemenspor
|16
|3
|7
|6
|16
|23
|16
|-7
|15
|Adanaspor
|14
|4
|3
|7
|20
|20
|15
|0
|16
|Akhisarspor
|16
|3
|4
|9
|13
|24
|13
|-11
|17
|Ankaraspor
|15
|2
|3
|10
|9
|24
|9
|-15
|18
|Eskişehirspor
|16
|0
|6
|10
|10
|32
|6
|-22
TFF 1. Lig 17.Hafta Fikstür
|02.01.2021
|Altınordu
|0-0
|Balıkesirspor
|02.01.2021
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Bursaspor
|02.01.2021
|Ümraniyespor
|2-1
|Akhisarspor
|03.01.2021
|Bandırmaspor
|1-0
|Altay
|03.01.2021
|İstanbulspor
|Osmanlıspor FK
|03.01.2021
|Giresunspor
|Tuzlaspor
|03.01.2021
|Samsunspor
|Adanaspor
|04.01.2021
|Eskişehirspor
|Boluspor
|04.01.2021
|Adana Demirspor
|Menemenspor