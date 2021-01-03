Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 17. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altay ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Altay taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 17. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Altay ile 03.01.2021 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Royal Hastanesi Bandırmaspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın Royal Hastanesi Bandırmaspor Altay Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bandırma 17 Eylül

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.01.2021 13:30

Royal Hastanesi Bandırmaspor Altay Maçının Hakemleri

Emre Malok(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 72. Rahmi Anıl Başaran, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 19. Onur Akbay, 25. Selçuk Alibaz, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 90. Lacına Traore

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 6. Feyyaz Belen, 11. Erkan Taşkıran, 4. Fırat Arıkan, 13. Ali Serçek, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 21. Ruben Rayos Serna

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Altay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 53. Lokman Gör, 14. Yılmaz Özeren, 4. Tolga Ünlü, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 89. Erhan Çelenk, 5. Berkay Sülüngöz, 29. Khaly Iyane Thıam, 61. Kadir Yazıcı, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın

Yedekler

99. Ozan Evrim Özenç, 38. İbrahim Öztürk, 25. Rıdvan Şimşek, 22. Çağlar Birinci, 8. Yekta Kurtuluş, 17. Ziya Alkurt, 77. Jasmın Scuk, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

TFF 1. Lig 17.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altay 17 10 2 5 30 16 32 14 2 Giresunspor 16 9 5 2 22 13 32 9 3 Samsunspor 16 8 6 2 22 15 30 7 4 Tuzlaspor 16 9 3 4 27 21 30 6 5 Adana Demirspor 16 8 4 4 27 16 28 11 6 İstanbulspor 15 8 4 3 27 16 28 11 7 Ankara Keçiörengücü 17 8 4 5 22 13 28 9 8 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 9 Bursaspor 17 8 3 6 31 27 27 4 10 Bandırmaspor 17 7 3 7 22 19 24 3 11 Ümraniyespor 17 5 5 7 18 26 20 -8 12 Boluspor 16 4 4 8 16 20 16 -4 13 Balıkesirspor 16 4 4 8 16 23 16 -7 14 Menemenspor 16 3 7 6 16 23 16 -7 15 Adanaspor 14 4 3 7 20 20 15 0 16 Akhisarspor 16 3 4 9 13 24 13 -11 17 Ankaraspor 15 2 3 10 9 24 9 -15 18 Eskişehirspor 16 0 6 10 10 32 6 -22

TFF 1. Lig 17.Hafta Fikstür