Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuExxen Şanslı mı Şanssız mı ne zaman başlıyor? Şanslı mı Şanssız mı konusu nedir, oyuncuları kimler?Abdest almak için girdiği şadırvanda can verdi!Aden Havalimanı normale döndü, uçuşlar yeniden başladı!Okullar 15 Şubat'ta mı açılıyor? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı?İstanbulspor-Ankaraspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYINGiresunspor-Tuzlaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYINBilim Kurulu yüz yüze eğitim için tarih verdi!'Yürüyemeyeceksem fişimi çekin' demişti! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haberFatih Karagümrük-Trabzonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN
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Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 17. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altay ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 17. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altay ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Altay taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 17. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Altay ile 03.01.2021 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altay maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın

Royal Hastanesi Bandırmaspor Altay Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bandırma 17 Eylül

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.01.2021 13:30

Royal Hastanesi Bandırmaspor Altay Maçının Hakemleri

Emre Malok(hakem), Erkan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 72. Rahmi Anıl Başaran, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 19. Onur Akbay, 25. Selçuk Alibaz, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 90. Lacına Traore

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 6. Feyyaz Belen, 11. Erkan Taşkıran, 4. Fırat Arıkan, 13. Ali Serçek, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 21. Ruben Rayos Serna

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

ALTAYAltay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 53. Lokman Gör, 14. Yılmaz Özeren, 4. Tolga Ünlü, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 89. Erhan Çelenk, 5. Berkay Sülüngöz, 29. Khaly Iyane Thıam, 61. Kadir Yazıcı, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın

Yedekler

99. Ozan Evrim Özenç, 38. İbrahim Öztürk, 25. Rıdvan Şimşek, 22. Çağlar Birinci, 8. Yekta Kurtuluş, 17. Ziya Alkurt, 77. Jasmın Scuk, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

TFF 1. Lig 17.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altay17102530163214
2Giresunspor169522213329
3Samsunspor168622215307
4Tuzlaspor169342721306
5Adana Demirspor1684427162811
6İstanbulspor1584327162811
7Ankara Keçiörengücü178452213289
8Altınordu178452222280
9Bursaspor178363127274
10Bandırmaspor177372219243
11Ümraniyespor17557182620-8
12Boluspor16448162016-4
13Balıkesirspor16448162316-7
14Menemenspor16376162316-7
15Adanaspor144372020150
16Akhisarspor16349132413-11
17Ankaraspor1523109249-15
18Eskişehirspor16061010326-22

TFF 1. Lig 17.Hafta Fikstür

02.01.2021Altınordu0-0Balıkesirspor
02.01.2021Ankara Keçiörengücü0-1Bursaspor
02.01.2021Ümraniyespor2-1Akhisarspor
03.01.2021Bandırmaspor1-0Altay
03.01.2021İstanbulspor Osmanlıspor FK
03.01.2021Giresunspor Tuzlaspor
03.01.2021Samsunspor Adanaspor
04.01.2021Eskişehirspor Boluspor
04.01.2021Adana Demirspor Menemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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