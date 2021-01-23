Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 18. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 23.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç Sonucu ne oldu?
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Royal Hastanesi Bandırmaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın
Royal Hastanesi Bandırmaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bandırma 17 Eylül
23.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandırmaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri
Bahattin Şimşek(hakem), Hüseyin Aylak(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 19. Onur Akbay, 25. Selçuk Alibaz, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote
Yedekler
91. Zülküf Özer, 72. Rahmi Anıl Başaran, 6. Feyyaz Belen, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 21. Ruben Rayos Serna, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 26. Emır Halılovıc
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
35. Burak Öğür, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 2. Avdıja Vrsajevıc, 18. Gökhan Süzen, 38. Ahmet Canbaz, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 19. Honore Gomıs, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı
Yedekler
61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 7. Moussa Sow, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 10. Okan Derici, 21. Mustafa Eser, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 92. Mustafa Murat Uslu, 40. Yusuf Emre Gültekin
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|17
|10
|5
|2
|25
|13
|35
|12
|2
|İstanbulspor
|17
|10
|4
|3
|37
|19
|34
|18
|3
|Samsunspor
|17
|9
|6
|2
|24
|16
|33
|8
|4
|Altay
|17
|10
|2
|5
|30
|16
|32
|14
|5
|Adana Demirspor
|17
|9
|4
|4
|30
|16
|31
|14
|6
|Tuzlaspor
|17
|9
|3
|5
|27
|24
|30
|3
|7
|Ankara Keçiörengücü
|17
|8
|4
|5
|22
|13
|28
|9
|8
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|9
|Bursaspor
|17
|8
|3
|6
|31
|27
|27
|4
|10
|Bandırmaspor
|18
|8
|3
|7
|23
|19
|27
|4
|11
|Adanaspor
|17
|6
|3
|8
|24
|22
|21
|2
|12
|Ümraniyespor
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|-9
|13
|Boluspor
|17
|5
|4
|8
|18
|20
|19
|-2
|14
|Menemenspor
|17
|3
|7
|7
|16
|26
|16
|-10
|15
|Balıkesirspor
|17
|4
|4
|9
|16
|28
|16
|-12
|16
|Akhisarspor
|17
|3
|4
|10
|13
|25
|13
|-12
|17
|Ankaraspor
|17
|2
|3
|12
|12
|31
|9
|-19
|18
|Eskişehirspor
|17
|0
|6
|11
|10
|34
|6
|-24
TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür
|23.01.2021
|Adana Demirspor
|Bursaspor
|23.01.2021
|Bandırmaspor
|1-0
|Ümraniyespor
|23.01.2021
|Eskişehirspor
|Osmanlıspor FK
|24.01.2021
|Tuzlaspor
|Akhisarspor
|24.01.2021
|Giresunspor
|Balıkesirspor
|24.01.2021
|Ankara Keçiörengücü
|Boluspor
|24.01.2021
|Samsunspor
|Altay
|25.01.2021
|İstanbulspor
|Adanaspor
|25.01.2021
|Altınordu
|Menemenspor