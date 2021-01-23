Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 23.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç Sonucu ne oldu? Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Royal Hastanesi Bandırmaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın Royal Hastanesi Bandırmaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bandırma 17 Eylül

23.01.2021 13:30

Royal Hastanesi Bandırmaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), Hüseyin Aylak(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 19. Onur Akbay, 25. Selçuk Alibaz, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote

Yedekler

91. Zülküf Özer, 72. Rahmi Anıl Başaran, 6. Feyyaz Belen, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 21. Ruben Rayos Serna, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 26. Emır Halılovıc

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Bereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

35. Burak Öğür, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 2. Avdıja Vrsajevıc, 18. Gökhan Süzen, 38. Ahmet Canbaz, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 19. Honore Gomıs, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 7. Moussa Sow, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 10. Okan Derici, 21. Mustafa Eser, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 92. Mustafa Murat Uslu, 40. Yusuf Emre Gültekin

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 17 10 5 2 25 13 35 12 2 İstanbulspor 17 10 4 3 37 19 34 18 3 Samsunspor 17 9 6 2 24 16 33 8 4 Altay 17 10 2 5 30 16 32 14 5 Adana Demirspor 17 9 4 4 30 16 31 14 6 Tuzlaspor 17 9 3 5 27 24 30 3 7 Ankara Keçiörengücü 17 8 4 5 22 13 28 9 8 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 9 Bursaspor 17 8 3 6 31 27 27 4 10 Bandırmaspor 18 8 3 7 23 19 27 4 11 Adanaspor 17 6 3 8 24 22 21 2 12 Ümraniyespor 18 5 5 8 18 27 20 -9 13 Boluspor 17 5 4 8 18 20 19 -2 14 Menemenspor 17 3 7 7 16 26 16 -10 15 Balıkesirspor 17 4 4 9 16 28 16 -12 16 Akhisarspor 17 3 4 10 13 25 13 -12 17 Ankaraspor 17 2 3 12 12 31 9 -19 18 Eskişehirspor 17 0 6 11 10 34 6 -24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür