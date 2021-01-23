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Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 23.01.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç Sonucu ne oldu?

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın

Royal Hastanesi Bandırmaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bandırma 17 Eylül

23.01.2021 13:30

Royal Hastanesi Bandırmaspor Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), Hüseyin Aylak(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

35. Gökhan Değirmenci, 3. Abdurrahim Dursun, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 19. Onur Akbay, 25. Selçuk Alibaz, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, 10. Mıckael Franck Pote

Yedekler

91. Zülküf Özer, 72. Rahmi Anıl Başaran, 6. Feyyaz Belen, 11. Erkan Taşkıran, 13. Ali Serçek, 21. Ruben Rayos Serna, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 26. Emır Halılovıc

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPORBereket Sigorta Ümraniyespor

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

35. Burak Öğür, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 2. Avdıja Vrsajevıc, 18. Gökhan Süzen, 38. Ahmet Canbaz, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 19. Honore Gomıs, 44. Tomıslav Glumac, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

61. Ahmet Eyüp Türkaslan, 6. Yunus Emre Mertoğlu, 7. Moussa Sow, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 10. Okan Derici, 21. Mustafa Eser, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 92. Mustafa Murat Uslu, 40. Yusuf Emre Gültekin

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor17105225133512
2İstanbulspor17104337193418
3Samsunspor179622416338
4Altay17102530163214
5Adana Demirspor1794430163114
6Tuzlaspor179352724303
7Ankara Keçiörengücü178452213289
8Altınordu178452222280
9Bursaspor178363127274
10Bandırmaspor188372319274
11Adanaspor176382422212
12Ümraniyespor18558182720-9
13Boluspor17548182019-2
14Menemenspor17377162616-10
15Balıkesirspor17449162816-12
16Akhisarspor173410132513-12
17Ankaraspor17231212319-19
18Eskişehirspor17061110346-24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür

23.01.2021Adana Demirspor Bursaspor
23.01.2021Bandırmaspor1-0Ümraniyespor
23.01.2021Eskişehirspor Osmanlıspor FK
24.01.2021Tuzlaspor Akhisarspor
24.01.2021Giresunspor Balıkesirspor
24.01.2021Ankara Keçiörengücü Boluspor
24.01.2021Samsunspor Altay
25.01.2021İstanbulspor Adanaspor
25.01.2021Altınordu Menemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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