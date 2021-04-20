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Royal Hastanesi Bandırmaspor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 31. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 31. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-3 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Beypiliç Boluspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 19.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül - Balıkesir - Bandırma stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Beypiliç Boluspor Maç Sonucu ne oldu?

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın

Royal Hastanesi Bandırmaspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bandırma 17 Eylül - Balıkesir - Bandırma

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

19.04.2021 16:00

Royal Hastanesi Bandırmaspor Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri

Yiğit Arslan(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Selim Özen(dördüncü Hakem)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

1. Kurtuluş Yurt, 4. Fırat Arıkan, 6. Feyyaz Belen, 89. Andreı Gabrıel Torje, 11. Erkan Taşkıran, 26. Emır Halılovıc, 25. Selçuk Alibaz, 21. Ruben Rayos Serna, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 10. Mıckael Franck Pote

Yedekler

91. Zülküf Özer, 3. Abdurrahim Dursun, 17. Doğan Can Davas, 72. Rahmi Anıl Başaran, 13. Ali Serçek, 14. İshak Çakmak, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Goller

Andreı Gabrıel Torje,11.dk (f), Mıckael Franck Pote,55.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Selçuk Alibaz 28.dk

Oyundan Çıkanlar

Orhan Ovacıklı 39.dk, Selçuk Alibaz 62.dk, Gökay Güney 46.dk, Mıckael Franck Pote 72.dk, Emır Halılovıc 62.dk

Oyuna Girenler

Hakan Bilgiç 39.dk, Doğan Can Davas 62.dk, Mehmet Yiğit 46.dk, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez 72.dk, İshak Çakmak 62.dk

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 50. Ali Keten, 52. Arda Köksal, 61. Aykut Demir, 92. Muhsin Yıldırım

Yedekler

29. Ömer Alıcı, 13. Oğuzhan Berber, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 20. Papa Alıoune Dıouf, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 40. Emin Bayram, 54. Ensar Bilir, 70. Harıs Hajdarevıc, 71. Atamer Bilgin

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

Muhammed Gümüşkaya,15.dk (p), Hamza Gür,20.dk (f), Muhammed Gümüşkaya,52.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ali Keten 56.dk, Sarı Kart Muhammed Gümüşkaya 89.dk, Sarı Kart Arda Köksal 52.dk, Sarı Kart Emin Bayram 79.dk, Sarı Kart Araz Abdullayev 33.dk

Oyundan Çıkanlar

Hamza Gür 72.dk, Ali Keten 58.dk, Muhammed Gümüşkaya 90+4.dk, Arda Köksal 72.dk, Araz Abdullayev 90+4.dk

Oyuna Girenler

Edwın Oppong Anane-gyasi 72.dk, Emin Bayram 58.dk, Atamer Bilgin 90+4.dk, Papa Alıoune Dıouf 72.dk, Marlon Mateus Da Sılva 90+4.dk

TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor31196649246325
2Adana Demirspor31187654266128
3Samsunspor311710451296122
4Altay311831061345727
5İstanbulspor31176857325725
6Altınordu3115885043537
7Ankara Keçiörengücü311471040264914
8Ümraniyespor31138104341472
9Tuzlaspor3114512434547-2
10Bursaspor3113414505143-1
11Bandırmaspor3111614404239-2
12Boluspor3111515343838-4
13Balıkesirspor319814344335-9
14Adanaspor319715424834-6
15Menemenspor3161312345331-19
16Akhisarspor317519335526-22
17Ankaraspor315818295423-25
18Eskişehirspor311822218111-60

TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür

17.04.2021Adana Demirspor3-0Giresunspor
17.04.2021Ankara Keçiörengücü0-1Tuzlaspor
18.04.2021İstanbulspor4-0Menemenspor
18.04.2021Akhisarspor1-1Altınordu
18.04.2021Eskişehirspor0-3Balıkesirspor
19.04.2021Bandırmaspor2-3Boluspor
19.04.2021Ümraniyespor4-3Osmanlıspor FK
19.04.2021Samsunspor4-1Bursaspor
19.04.2021Altay4-1Adanaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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