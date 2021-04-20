Royal Hastanesi Bandırmaspor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 31. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 31. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-3 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Beypiliç Boluspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 19.04.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül - Balıkesir - Bandırma stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Beypiliç Boluspor Maç Sonucu ne oldu?
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Royal Hastanesi Bandırmaspor Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın
Royal Hastanesi Bandırmaspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bandırma 17 Eylül - Balıkesir - Bandırma
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
19.04.2021 16:00
Royal Hastanesi Bandırmaspor Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri
Yiğit Arslan(hakem), Baran Eraslan(1. Yardımcı Hakem), Mert Bulut(2. Yardımcı Hakem), Selim Özen(dördüncü Hakem)
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
1. Kurtuluş Yurt, 4. Fırat Arıkan, 6. Feyyaz Belen, 89. Andreı Gabrıel Torje, 11. Erkan Taşkıran, 26. Emır Halılovıc, 25. Selçuk Alibaz, 21. Ruben Rayos Serna, 53. Orhan Ovacıklı, 66. Gökay Güney, 10. Mıckael Franck Pote
Yedekler
91. Zülküf Özer, 3. Abdurrahim Dursun, 17. Doğan Can Davas, 72. Rahmi Anıl Başaran, 13. Ali Serçek, 14. İshak Çakmak, 22. Hakan Bilgiç, 27. Mehmet Yiğit, 28. Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Goller
Andreı Gabrıel Torje,11.dk (f), Mıckael Franck Pote,55.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Selçuk Alibaz 28.dk
Oyundan Çıkanlar
Orhan Ovacıklı 39.dk, Selçuk Alibaz 62.dk, Gökay Güney 46.dk, Mıckael Franck Pote 72.dk, Emır Halılovıc 62.dk
Oyuna Girenler
Hakan Bilgiç 39.dk, Doğan Can Davas 62.dk, Mehmet Yiğit 46.dk, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez 72.dk, İshak Çakmak 62.dk
Beypiliç Boluspor İlk 11
98. Gentıan Selmanı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 6. Burak Asan, 11. Hamza Gür, 21. Araz Abdullayev, 23. Muhammed Gümüşkaya, 50. Ali Keten, 52. Arda Köksal, 61. Aykut Demir, 92. Muhsin Yıldırım
Yedekler
29. Ömer Alıcı, 13. Oğuzhan Berber, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 20. Papa Alıoune Dıouf, 24. Edwın Oppong Anane-gyasi, 40. Emin Bayram, 54. Ensar Bilir, 70. Harıs Hajdarevıc, 71. Atamer Bilgin
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
Muhammed Gümüşkaya,15.dk (p), Hamza Gür,20.dk (f), Muhammed Gümüşkaya,52.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Ali Keten 56.dk, Sarı Kart Muhammed Gümüşkaya 89.dk, Sarı Kart Arda Köksal 52.dk, Sarı Kart Emin Bayram 79.dk, Sarı Kart Araz Abdullayev 33.dk
Oyundan Çıkanlar
Hamza Gür 72.dk, Ali Keten 58.dk, Muhammed Gümüşkaya 90+4.dk, Arda Köksal 72.dk, Araz Abdullayev 90+4.dk
Oyuna Girenler
Edwın Oppong Anane-gyasi 72.dk, Emin Bayram 58.dk, Atamer Bilgin 90+4.dk, Papa Alıoune Dıouf 72.dk, Marlon Mateus Da Sılva 90+4.dk
TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|31
|19
|6
|6
|49
|24
|63
|25
|2
|Adana Demirspor
|31
|18
|7
|6
|54
|26
|61
|28
|3
|Samsunspor
|31
|17
|10
|4
|51
|29
|61
|22
|4
|Altay
|31
|18
|3
|10
|61
|34
|57
|27
|5
|İstanbulspor
|31
|17
|6
|8
|57
|32
|57
|25
|6
|Altınordu
|31
|15
|8
|8
|50
|43
|53
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|31
|14
|7
|10
|40
|26
|49
|14
|8
|Ümraniyespor
|31
|13
|8
|10
|43
|41
|47
|2
|9
|Tuzlaspor
|31
|14
|5
|12
|43
|45
|47
|-2
|10
|Bursaspor
|31
|13
|4
|14
|50
|51
|43
|-1
|11
|Bandırmaspor
|31
|11
|6
|14
|40
|42
|39
|-2
|12
|Boluspor
|31
|11
|5
|15
|34
|38
|38
|-4
|13
|Balıkesirspor
|31
|9
|8
|14
|34
|43
|35
|-9
|14
|Adanaspor
|31
|9
|7
|15
|42
|48
|34
|-6
|15
|Menemenspor
|31
|6
|13
|12
|34
|53
|31
|-19
|16
|Akhisarspor
|31
|7
|5
|19
|33
|55
|26
|-22
|17
|Ankaraspor
|31
|5
|8
|18
|29
|54
|23
|-25
|18
|Eskişehirspor
|31
|1
|8
|22
|21
|81
|11
|-60
TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür
|17.04.2021
|Adana Demirspor
|3-0
|Giresunspor
|17.04.2021
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Tuzlaspor
|18.04.2021
|İstanbulspor
|4-0
|Menemenspor
|18.04.2021
|Akhisarspor
|1-1
|Altınordu
|18.04.2021
|Eskişehirspor
|0-3
|Balıkesirspor
|19.04.2021
|Bandırmaspor
|2-3
|Boluspor
|19.04.2021
|Ümraniyespor
|4-3
|Osmanlıspor FK
|19.04.2021
|Samsunspor
|4-1
|Bursaspor
|19.04.2021
|Altay
|4-1
|Adanaspor