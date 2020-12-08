Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 12. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bursaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Bursaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bursaspor ile 08.12.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Royal Hastanesi Bandırmaspor Bursaspor Maçının Özeti için Tıklayın Royal Hastanesi Bandırmaspor Bursaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bandırma 17 Eylül

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.12.2020 13:30

Royal Hastanesi Bandırmaspor Bursaspor Maçının Hakemleri

Çağdaş Altay(hakem), Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Efe Tanrıverdi(dördüncü Hakem)

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

91. Zülküf Özer, 7. Berat Satılmış, 10. Mıckael Franck Pote, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 19. Onur Akbay, 21. Ruben Rayos Serna, 26. Emır Halılovıc, 27. Mehmet Yiğit, 3. Abdurrahim Dursun

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 4. Fırat Arıkan, 25. Selçuk Alibaz, 35. Gökhan Değirmenci, 75. Mert Ali Atakulu, 90. Lacına Traore, 22. Hakan Bilgiç

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 12 7 3 2 20 9 24 11 2 Altınordu 12 7 2 3 17 13 23 4 3 Adana Demirspor 11 6 3 2 21 9 21 12 4 Tuzlaspor 11 6 3 2 19 16 21 3 5 Samsunspor 11 5 5 1 15 9 20 6 6 Giresunspor 12 5 5 2 16 13 20 3 7 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 8 Altay 11 5 2 4 17 11 17 6 9 Bursaspor 13 5 2 6 22 23 17 -1 10 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 11 Menemenspor 11 3 4 4 12 15 13 -3 12 Ümraniyespor 12 3 4 5 14 20 13 -6 13 Akhisarspor 12 3 4 5 9 16 13 -7 14 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 15 Bandırmaspor 13 3 3 7 15 17 12 -2 16 Boluspor 11 2 4 5 11 14 10 -3 17 Ankaraspor 11 2 2 7 7 17 8 -10 18 Eskişehirspor 12 0 4 8 5 24 4 -19

TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür