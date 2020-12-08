Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 12. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 12. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bursaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Bursaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bursaspor ile 08.12.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Royal Hastanesi Bandırmaspor Bursaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bandırma 17 Eylül
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.12.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandırmaspor Bursaspor Maçının Hakemleri
Çağdaş Altay(hakem), Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Efe Tanrıverdi(dördüncü Hakem)
Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11
91. Zülküf Özer, 7. Berat Satılmış, 10. Mıckael Franck Pote, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 19. Onur Akbay, 21. Ruben Rayos Serna, 26. Emır Halılovıc, 27. Mehmet Yiğit, 3. Abdurrahim Dursun
Yedekler
1. Kurtuluş Yurt, 4. Fırat Arıkan, 25. Selçuk Alibaz, 35. Gökhan Değirmenci, 75. Mert Ali Atakulu, 90. Lacına Traore, 22. Hakan Bilgiç
Teknik Sorumlu
Erkan Sözeri
Bursaspor İlk 11
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör
Yedekler
40. Canberk Yurdakul, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|12
|7
|3
|2
|20
|9
|24
|11
|2
|Altınordu
|12
|7
|2
|3
|17
|13
|23
|4
|3
|Adana Demirspor
|11
|6
|3
|2
|21
|9
|21
|12
|4
|Tuzlaspor
|11
|6
|3
|2
|19
|16
|21
|3
|5
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|6
|Giresunspor
|12
|5
|5
|2
|16
|13
|20
|3
|7
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|8
|Altay
|11
|5
|2
|4
|17
|11
|17
|6
|9
|Bursaspor
|13
|5
|2
|6
|22
|23
|17
|-1
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Menemenspor
|11
|3
|4
|4
|12
|15
|13
|-3
|12
|Ümraniyespor
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|13
|-6
|13
|Akhisarspor
|12
|3
|4
|5
|9
|16
|13
|-7
|14
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|15
|Bandırmaspor
|13
|3
|3
|7
|15
|17
|12
|-2
|16
|Boluspor
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|10
|-3
|17
|Ankaraspor
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|8
|-10
|18
|Eskişehirspor
|12
|0
|4
|8
|5
|24
|4
|-19
TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür
|04.12.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|İstanbulspor
|04.12.2020
|Bursaspor
|1-3
|Ümraniyespor
|05.12.2020
|Menemenspor
|1-1
|Bandırmaspor
|05.12.2020
|Balıkesirspor
|P-P
|Samsunspor
|05.12.2020
|Boluspor
|1-0
|Altay
|05.12.2020
|Ankaraspor
|P-P
|Adanaspor
|05.12.2020
|Giresunspor
|2-0
|Eskişehirspor
|06.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Adanaspor
|06.12.2020
|Adana Demirspor
|2-0
|Akhisarspor
|06.12.2020
|Altınordu
|0-2
|Ankara Keçiörengücü