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Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 12. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 12. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bursaspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Bursaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bursaspor ile 08.12.2020 13:30'da karşılaştı. Bandırma 17 Eylül stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Bursaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Royal Hastanesi Bandırmaspor Bursaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bandırma 17 Eylül

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.12.2020 13:30

Royal Hastanesi Bandırmaspor Bursaspor Maçının Hakemleri

Çağdaş Altay(hakem), Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem), Özcan Sultanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Efe Tanrıverdi(dördüncü Hakem)

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPORRoyal Hastanesi Bandırmaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

91. Zülküf Özer, 7. Berat Satılmış, 10. Mıckael Franck Pote, 14. İshak Çakmak, 16. Guy Lucıen Mıchel Landel, 17. Doğan Can Davas, 19. Onur Akbay, 21. Ruben Rayos Serna, 26. Emır Halılovıc, 27. Mehmet Yiğit, 3. Abdurrahim Dursun

Yedekler

1. Kurtuluş Yurt, 4. Fırat Arıkan, 25. Selçuk Alibaz, 35. Gökhan Değirmenci, 75. Mert Ali Atakulu, 90. Lacına Traore, 22. Hakan Bilgiç

Teknik Sorumlu

Erkan Sözeri

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 17. Recep Aydın, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü127322092411
2Altınordu127231713234
3Adana Demirspor116322192112
4Tuzlaspor116321916213
5Samsunspor11551159206
6Giresunspor125521613203
7İstanbulspor115331711186
8Altay115241711176
9Bursaspor13526222317-1
10Balıkesirspor11425121514-3
11Menemenspor11344121513-3
12Ümraniyespor12345142013-6
13Akhisarspor1234591613-7
14Adanaspor93331310123
15Bandırmaspor13337151712-2
16Boluspor11245111410-3
17Ankaraspor112277178-10
18Eskişehirspor120485244-19

TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür

04.12.2020Tuzlaspor2-0İstanbulspor
04.12.2020Bursaspor1-3Ümraniyespor
05.12.2020Menemenspor1-1Bandırmaspor
05.12.2020BalıkesirsporP-PSamsunspor
05.12.2020Boluspor1-0Altay
05.12.2020AnkarasporP-PAdanaspor
05.12.2020Giresunspor2-0Eskişehirspor
06.12.2020Osmanlıspor FK Adanaspor
06.12.2020Adana Demirspor2-0Akhisarspor
06.12.2020Altınordu0-2Ankara Keçiörengücü
Onur Çelik
Spor Editörü


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