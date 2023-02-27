Rron Broja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rron Broja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rron Broja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rron Broja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rron Broja 9 Nisan 1996 tarihinde Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rron Broja Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rron Broja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Rron Broja'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rron Broja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rron Broja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rron Broja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rron Broja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KAA Gent U21

3 Temmuz 2015 yılında KMSK Deinze

5 Ocak 2016 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2016 yılında KF Trepca 89

10 Ocak 2018 yılında FC Shkupi

1 Temmuz 2019 yılında FK Partizani

3 Ağustos 2021 yılında FC Drita

Rron Broja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rron Broja şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Rron Broja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 14 numaralı formasıyla 16 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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