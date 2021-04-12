RTÜK Başkanı Şahin: Hadise’nin 'Sıfır Tolerans' isimli klibine ceza verdik, daha çok izlendi

RTÜK, Hadise'nin 2018 yılında çıkardığı 'Sıfır Tolerans' adlı klibi nedeniyle müzik kanallarına reklam gelirinin yüzde 2'si kadar para cezası kesmişti. Klip ile ilgili hazırlanan raporda, "Hadise ve Hadise'nin rol arkadaşı çok samimiler" ifadesi yer almıştı.

''POPÜLER OLUR, VERMEYELİM' DEMİŞTİM''

Sabah gazetesine konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, verilen ceza ile ilgili şunları söyledi:

''Evet, cezanın yerindeliğine inanan biriyim. Bazen verdiğimiz cezalarla o klibi daha da popüler hale getiriyoruz. "Hadise'nin klibine ceza verirsek klip daha da popüler olur, vermeyelim o yüzden" demiştim. Arkadaşlarımız verme taraftarıydı, cezayı verdik, klip daha çok izlendi. Herkese açık olan basın organında çıplak görüntülerin yayınlanması doğru değil. Alkol ve tütün kullanımını özendirecek içeriklere de müdahale ediyoruz.''

''BU DUYGULARIN YASAKLANMASI ÇOK SAÇMA''

45. Altın Kelebek Ödülleri'nde ödül alan Hadise, RTÜK'ün kestiği cezaya şu sözlerle tepki vermişti;

"Bence sevmek, öpmek, sarılmak dünyanın en özel ve en normal duyguları. Ve bu duyguların yasaklanması çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı. Müzik ve sanat özgürlük demektir. Hayatları kısıtlanmış bütün kadınlara bu gelsin ödül. Hiçbir zaman susmadım. Biz kadınlar hep aynı savaşı veriyoruz. Hayatları kısıtlanmış tüm kadınlara gelsin bu ödül.''