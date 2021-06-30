RTÜK üyesi Deniz Güçer Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında?

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te yerleri boşalan 3 üyelik için yeni seçim yapıldı. Seçilen isimlerden MHP üyesi, Deniz Güçer'in kim olduğu merak konusu oldu.

RTÜK ÜYESİ DENİZ GÜÇER KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

1973 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Lisesinin ardından 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. Meslek hayatına 1992 yılında Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde başladı. Sırasıyla; Milliyet Gazetesi, Star Gazetesi, Akşam ve Vatan Gazetelerinde Parlamento muhabirliği ve siyasi kulis yazarlığı yaptı. Vatan Gazetesi’nde haftalık siyasi röportajlar hazırladı. Gazetenin Ankara bürosunun kapatılmasının ardından TV 6 Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştı. Bu süre içinde Sky Türk’te ‘Kravatsız siyaset’, Kanal B’de, “Buradan Bakınca” programlarını hazırladı.

Beyaz TV’de, “Basın kulisi” programının daimi konuğu olarak uzun yıllar ekranlarda yer aldı. TRT’de yayınlanan ve birçok ünlü siyasi ismin gündeme geldiği ‘Meclis Taksi’ programının sunuculuğunu üstlendi. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin ilk kadın başkanı olarak 2017 yılına kadar görevde kaldı. 2009 yılında Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’nü kazandı. “Milletvekili Olmak İsteyenlere TBMM Tüyoları” isimli, 2009 yılında Alfa Yayınevi’nden çıkan bir kitabı bulunmaktadır. 2017 yılından bu yana MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin basın baş danışmanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda da MSÜ Kara Harp Okulu, Askeri Tarih bölümünde yüksek lisansını sürdürmektedir. İyi derece İngilizce bilmektedir ve Sürekli Basın Kartı sahibidir.