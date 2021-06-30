RTÜK üyesi Mehmet Daniş Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında?

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te yerleri boşalan 3 üyelik için yeni seçim yapıldı. Seçilen isimlerden AK Parti, Mehmet Daniş'in kim olduğu merak konusu oldu.

RTÜK ÜYESİ MEHMET DANİŞ KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Daniş, bir siyasetçidir. 2 Ağustos 1971’de Çanakkale’de doğan siyasetçiler arasında yerini alıyor. Annesinin Adı Ayşe, babasının adı ise İbrahim’dir. Eğitim faaliyetlerine göz attığımız zaman İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu söylememiz gerekir. Çanakkale Barosuna kayıtlı olarak serbest avukat olarak hizmet vermiştir. Başarılı Avukat, Orta derecede Arapça ve İngilizce dilini biliyor.

Mehmet Daniş evli ve üç çocuk babasıdır. 22. ve 23. dönemlerde Milletvekili olarak seçilmiştir. 22. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği olarak görev aldı. Görevini başarılı şekilde yaptı. 24. Dönemde TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığına seçilmiştir. Tarih 2014 yılını gösterdiği zaman, Yerel seçimlerde Ak Parti Çanakkale Başkan adayı olarak adını duyurmuş ancak girdiği başkanlık seçimini kazanamamıştır.

Ülkemizde pek çok siyasetçi bulunuyor. Onlardan birisi olarak Mehmet Daniş’i söylememiz mümkündür. Hukuk Fakültesi mezunu olan ve daha sonrasında da siyaset dalına hızlı bir giriş yapan Mehmet Daniş, Ak Parti Çanakkale Başkan Adayı olarak bilinmektedir. Siyasi konularda pek çok başarılı şekilde halkımıza hizmetler vermiştir. Pek çok siyasi alanda görev üstlenmiştir. Üstlenmiş olduğu tüm bu görevleri de başarıyla yerine getirmiştir. Mecliste faaliyetlerini etkin şekilde sürdürmeden önce ilk olarak Serbest avukatlık olarak hizmet vermeye başlamıştır. Çanakkale Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptıktan sonra Meclis içerisinde görev almaya başladı. 22. Dönem Çanakkale Milletvekili olduğunu söylememiz gerekir. 22. Dönemde aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğinde de görev alarak hizmetlerini sürdüren siyasetçilerimizden birisidir.

Şuan Mehmet Daniş siyasetçimizin yaşının 46 olduğunu söyleyebiliriz. Siyasi hizmetlerine hala aralıksız şekilde başarılı çalışmaları ile devam ettirmekte olup, artık RTÜK'ün üyesi olmuştur.