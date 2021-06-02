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Ruhani, ABD ile temel meselenin çözüldüğünü duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Viyana'da yapılan toplantılarda ABD ile aralarındaki temel meselenin çözüldüğünü bildirdi.

Ruhani, ABD ile temel meselenin çözüldüğünü duyurdu

Başkent Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Ruhani, Viyana'da devam eden nükleer müzakereleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. 

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın onlarca kez müzakere talebinde bulunduğunu ve bu amaçla Japonya Başbakanı'nı gönderdiğini belirten Ruhani, "ABD'nin tarihte İran'a karşı bu kadar yenildiğini hatırlamıyorum. Viyana'daki müzakereler iyi ilerliyorsa bu sabrettiğimiz içindir. ABD ile temel meselenin çözüldüğünü görüyoruz. Trump, onlarca kez müzakere talebinde bulundu." dedi.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Ruhani, devrimin en önemli  getirisinin seçim ve sandık sistem olduğunu belirtti. 

Ruhani, seçim ve sandık sisteminin önemli bir mesele olduğunu   söyleyerek, "Bazıları referandum kelimesinden hoşlanmıyor ancak rejimimiz referandum ile başladı. İran İslam Cumhuriyeti rejimi referandum ile onaylandı." ifadelerini ekledi.  

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