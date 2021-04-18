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  3. Ruhani'den ABD açıklaması "Yaptırımların kaldırılmasıyla dünyada yeni bir ekonomik düzen kurulacak"

Ruhani'den ABD açıklaması "Yaptırımların kaldırılmasıyla dünyada yeni bir ekonomik düzen kurulacak"

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'i kabul eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. ABD'nin yaptırımları kaldırmasıyla İran'a, dünya ile ekonomik iş birliğinde yeni bir ortam oluşacağını belirtti.

Ruhani'den ABD açıklaması "Yaptırımların kaldırılmasıyla dünyada yeni bir ekonomik düzen kurulacak"

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'i kabul eden Ruhani, ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Uluslararası alanda bazı değişikliklerin meydana geldiğini ve ABD'nin yeni yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmeye meyilli olduğunu kaydeden Ruhani, "ABD yaptırımlarının tam olarak kalkmasıyla İran'ın dünya ile ekonomik iş birliğinde yeni bir ortam oluşacak. Dost ülkelerin bu fırsattan yararlanmak için çaba göstermeleri daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

İRAN İLE DOSTÇA İLİŞKİLERDE KARARLILIK MESAJI

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç de İran ile dostça ilişkilerde kararlı olduklarını belirterek, "Nükleer anlaşmayı ve İran'ın barışçıl nükleer hedefini sürekli destekledik ve destekliyoruz. Bu anlaşmayla ilgili sorunların en kısa zamanda halledilmesini ümit ediyoruz." dedi. Selakoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de Tahran'ı ziyaret etmek istediğini ve şartların uygun hale gelmesi durumunda bunun gerçekleşmesini temenni ettiklerini kaydetti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Ruhani'den ABD açıklaması "Yaptırımların kaldırılmasıyla dünyada yeni bir ekonomik düzen kurulacak"

Ruhani'den ABD açıklaması "Yaptırımların kaldırılmasıyla dünyada yeni bir ekonomik düzen kurulacak"

Ruhani'den ABD açıklaması "Yaptırımların kaldırılmasıyla dünyada yeni bir ekonomik düzen kurulacak"

Ruhani'den ABD açıklaması "Yaptırımların kaldırılmasıyla dünyada yeni bir ekonomik düzen kurulacak"

Ruhani'den ABD açıklaması "Yaptırımların kaldırılmasıyla dünyada yeni bir ekonomik düzen kurulacak"

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