Rui Jorge Costa De Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Jorge Costa De Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rui Jorge Costa De Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rui Jorge Costa De Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rui Jorge Costa De Sousa 26 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rui Jorge Costa De Sousa Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rui Jorge Costa De Sousa'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rui Jorge Costa De Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rui Jorge Costa De Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rui Jorge Costa De Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rui Jorge Costa De Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında F91 Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Düdelingen U17

1 Temmuz 2018 yılında CS Fola U17

1 Temmuz 2020 yılında CS Fola Esch

Rui Jorge Costa De Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rui Jorge Costa De Sousa şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SC Bettemburg (2012/13), F91 Düdelingen (2013-2018), Fola Esch (2018-2020)

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