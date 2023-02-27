Ruon Tongyik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruon Tongyik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruon Tongyik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruon Tongyik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruon Tongyik 28 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avustralya,Southern Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Ruon Kuk Tongyik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruon Tongyik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Calibre Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ruon Tongyik'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruon Tongyik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruon Tongyik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruon Tongyik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruon Tongyik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2016 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2018 yılında Western Sydney

6 Şubat 2019 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2019 yılında Central Coast

22 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

26 Ocak 2023 yılında Mes Kerman

Ruon Tongyik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruon Tongyik şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Ruon Tongyik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 21 numaralı formasıyla 14 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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