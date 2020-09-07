Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'iye siyaset dersi

Böyle ders görülmedi! Zaharova'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e siyaset ve davranış dersi.

Trump’ın konuk ettiği Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Beyaz Saray’da daha önce görülmedik biçimde uzak mesafede bir sandalyede oturtması krize neden oldu. Rusya Sözcüsü Zaharova bu görüntüyü eleştirerek, “Sorguya çekilircesine kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem ‘Temel İçgüdü’ filmindeki pozu almanızdır” dedi ve filmden bir kare paylaştı. Zaharova’nın sözlerine Belgrad yönetimi sert tepki gösterdi.

Rusya’nın Avrupa ve Balkanlar’da bir numaralı müttefiki Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic’in Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’ın huzurunda, Kosova lideri Avdullah Hoti ile ticaret anlaşma imzalaması Moskova’da hoşnutsuzlukla karşılanırken, bu gelişme Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ile Sırbistan lideri arasında atışmaya neden oldu.

'TERBİYESİZ VE İLKEL'

Rusya Dışişleri Sözcüsü’nün bu çıkışı Belgrad’da deprem etkisi yarattı. Zaharova’nın paylaşımından dolayı derin üzüntü duyduğunu Sırbistan’daki “Pink TV” ekranına çıkarak dile getiren Aleksander Vucic, “Rusya’nın Sırbistan ile olan yakın ve dostane ilişkilerine gereken değeri vermemesinden çok üzgünüm. Mariya Zaharova’nın paylaşımı sadece kendisi ve onu bu göreve getiren kişiler hakkında bize ipuçları veriyor. Terbiyesiz ve ilkel ruh halini gözler önüne seriyor. Onu bu göreve kim getirdiyse onunla o uğraşsın. Ben onun çıkışı hakkında daha fazla yorum yapmayacağım” dedi.

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‘BÜYÜK HATA’​​​​​​​

Sırbistan lideri Vucic’in yanı sıra Sırbistan Savunma Bakanı Aleksander Vulin’den de sert tepki geldi. Sırbistan lideri Vucic ile alay edilmesinin büyük hata ve yersiz olduğunu belirten Vulin, “Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarına karşı çıkan yegane lider. Rusya ve Sırbistan savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğinin de en üst seviyede yürütüldüğü bir dönemde bu tür beyanlar kabul edilir gibi değil. Liderlerin kudret ve gücü oturdukları sandalyeyle ölçülmüyor. Halkları için yaptıkları işlerle ölçülüyor” açıklamasında bulundu.

'YANLIŞ ANLAŞILDIM'​​​​​​​

Krizin patlak vermesinden birkaç saat sonra yeni bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sırbistan Cumhurbaşkanı’ndan özür dilediğini söyledi ve yanlış anlaşıldığını kaydetti.

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FİLİSTİN HAKLARINA SALDIRI

Filistin hükümeti, Sırbistan ve Kosova’nın işgal altındaki Kudüs’te büyükelçilik açma kararının, Filistin halkına ve meşru haklarına yapılmış açık bir saldırı olduğunu belirtti. Sırbistan ve Kosova’nın, büyükelçiliklerini Kudüs’te açacaklarının duyurulmasının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, “Trump yönetiminin, İsrail yanlısı politikalarına ve direktiflerine boyun eğmeleri için ağırlığını ve nüfuzunu kullanarak pek çok ülkeye şantaj yaptığının yeni bir kanıtı olduğu” ifade edildi.

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