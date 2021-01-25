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  3. Rus göstericileri Cüneyt Arkın'a benzeten Nevşin Mengü'ye Cüneyt Arkın'dan tokat gibi cevap!

Rus göstericileri Cüneyt Arkın'a benzeten Nevşin Mengü'ye Cüneyt Arkın'dan tokat gibi cevap!

Rusya'da Navalny'nin tutuklanmasının ardından çıkan protestolarından bir görüntüyü paylaşarak "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" benzetmesini yapan Nevşin Mengü'ye Cüneyt Arkın'dan beklenmedik bir yanıt geldi.

Rus göstericileri Cüneyt Arkın'a benzeten Nevşin Mengü'ye Cüneyt Arkın'dan tokat gibi cevap!

Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'ya tedavi altına alınan Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin bitmesinin ardından Moskova'ya dönen ve tutuklanan Navalny'i destekleyen protestanlar sokaklara dökülmüş, polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Rus göstericileri Cüneyt Arkın'a benzeten Nevşin Mengü'ye Cüneyt Arkın'dan tokat gibi cevap!

Gazeteci Nevşin Mengü, yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nevşin Mengü'nün bu paylaşımına Arkın'dan yanıt gecikmedi.

Rus göstericileri Cüneyt Arkın'a benzeten Nevşin Mengü'ye Cüneyt Arkın'dan tokat gibi cevap!

Arkın, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” diyerek Mengi'ye sert bir yanıt verdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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