Rus göstericileri Cüneyt Arkın'a benzeten Nevşin Mengü'ye Cüneyt Arkın'dan tokat gibi cevap!

Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'ya tedavi altına alınan Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin bitmesinin ardından Moskova'ya dönen ve tutuklanan Navalny'i destekleyen protestanlar sokaklara dökülmüş, polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Gazeteci Nevşin Mengü, yaşanan protesto olaylarının görüntüsünü "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nevşin Mengü'nün bu paylaşımına Arkın'dan yanıt gecikmedi.

Arkın, “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz” diyerek Mengi'ye sert bir yanıt verdi.