Rus vekil açıkladı: 'Türkiye-Rusya iş birliğiyle yeni sistem kuruluyor'

Rus vekil Savelyev, dünyada cepheleşme derecesinin bu denli yüksek olduğu günümüzde, parlamento arası diplomasinin ülkeler arasındaki güven ve karşılıklı anlayışı eski seviyeye döndürebileceğinden emin olduğunu belirtti.

"İŞ BİRLİĞİ KURMAYA ODAKLANMIŞ FARKLI HALKLARIN TEMSİLCİLERİ ORTAK ÇÖZÜMLER ARIYOR"

Dünya arenasındaki süreçlerin birçok risk ve sorun taşıdığı koşullarda, kapsamlı tartışmaların çok önemli olduğunu belirten Savelyev, bu tartışmalar sırasında, iş birliği kurmaya odaklanmış farklı halkların temsilcilerinin siyasi krizlerin üstesinden gelmek ve dünyadaki barışı korumak için ortak çözümler aradığını söyledi.

Rus vekil, "Bu nedenle parlamenter yapıların foruma olan ilgisi bu denli büyük. Bu etkinliklere 132 ülkeden 800 parlamenter ve uzman katılıyor" dedi.

SAVELYEV: "TÜRKİYE-RUSYA-AZERBAYCAN-İRAN İŞ BİRLİĞİ YENİ BÖLGESEL GÜVENLİK SİSTEMİNİN OLUŞMASINA HİZMET EDİYOR"

Forumun en önemli konuklarından biri de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un olduğunu kaydeden Savelyev, "Aynı zamanda Asya Parlamenter Asamblesi’ne başkanlık eden Şentop, dünyanın çok kutuplu sisteme geçtiği koşullarda, bölgesel ve küresel konulardaki çözümlerin ortaklaşa aranmasının her zamankinden daha önemli olduğunun altını çizdi. Böyle bir yaklaşım, Rusya ve Türkiye ulusal parlamentolarının iş birliğini karakterize ediyor. Moskova’da ilkbaharda yapılan Suriye konulu Rusya-Türkiye-İran üçlü parlamento arası toplantı ve Rusya-Türkiye-Azerbaycan iş birliği yönündeki çabalar, bölgesel güvenlik sistemin oluşmasına hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

"ÜST KOMİSYON KURULMASIYLA İLGİLİ ANLAŞMA İMZAYA HAZIRLANIYOR"

Rusya-Türkiye parlamento arası işbirliğinin son 3 yılda, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişim seviyesine uygun yeni ivme kazandığını dile getiren Savelyev, "Üst düzey komisyonun kurulmasıyla ilgili anlaşma imzaya hazırlanıyor. Komisyona sırayla Rus ve Türk parlamentolarının başkanları başkanlık edecek. Bu komisyon, teröre karşı mücadele ve uygun ticaret ve ekonomik ilişkileri sağlama sorunlarını çözecek, yani iki halkımız arasında yapıcı bağlar oluşturan her şeyle uğraşacak" diye ekledi.