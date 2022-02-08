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Ruşen Gültekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ruşen Gültekin'in biyografisi

Televizyon kanallarının tartışma programlarında yorumlara sıkça başvurulan Ruşen Gültekin'in kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Ruşen Gültekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ruşen Gültekin'in biyografisi...

Ruşen Gültekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ruşen Gültekin'in biyografisi

Ruşen Gültekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ruşen Gültekin'in biyografisiDr. Ruşen Gültekin TV kanallarında sıkça boy gösteriyor. Ruşen Gültekin'in biyografisi oldukça merak ediliyor. Peki, Ruşen Gültekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ruşen Gültekin'in biyografisi...

RUŞEN GÜLTEKİN KİMDİR?

Ruşen Gültekin 1968 yılında Kırşehir'in Boztepe ilçesinde doğdu.

Lise eğitimini Ankara'da Yenimahalle ilçesinde Mustafa Kemal Lisesi'nde tamamladı.

Üniversite eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 

Ruşen Gültekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ruşen Gültekin'in biyografisi

Ankara Üniversitesi'nde ise Yüksek Lisans yaptı.

Ruşen Gültekin Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu.

Bir sonraki yıl Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk görevine başlayan Gültekin daha sonra Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışmaya başladı.

Ruşen Gültekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ruşen Gültekin'in biyografisi

2005-2011 yılları arasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı iken temmuz 2011 kararnamesi ile Gaziantep'e 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi olarak atandı.

Uluslararası hukuk ve Ceza hukuku alanlarında uzman olan Gültekin avukatlık görevine devam ediyor.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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