Ruşen Gültekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ruşen Gültekin'in biyografisi

Dr. Ruşen Gültekin TV kanallarında sıkça boy gösteriyor. Ruşen Gültekin'in biyografisi oldukça merak ediliyor. Peki, Ruşen Gültekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ruşen Gültekin'in biyografisi...

RUŞEN GÜLTEKİN KİMDİR?

Ruşen Gültekin 1968 yılında Kırşehir'in Boztepe ilçesinde doğdu.

Lise eğitimini Ankara'da Yenimahalle ilçesinde Mustafa Kemal Lisesi'nde tamamladı.

Üniversite eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Ankara Üniversitesi'nde ise Yüksek Lisans yaptı.

Ruşen Gültekin Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu.

Bir sonraki yıl Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk görevine başlayan Gültekin daha sonra Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışmaya başladı.

2005-2011 yılları arasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı iken temmuz 2011 kararnamesi ile Gaziantep'e 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi olarak atandı.

Uluslararası hukuk ve Ceza hukuku alanlarında uzman olan Gültekin avukatlık görevine devam ediyor.