Ruslan Kolesnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Kolesnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Kolesnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ruslan Kolesnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ruslan Kolesnikov 28 Eylül 2000 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ruslan Kolesnikov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ruslan Kolesnikov'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ruslan Kolesnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ruslan Kolesnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında JK Augur U17
1 Ocak 2017 yılında Paide U21
1 Ocak 2018 yılında Kalju FC U21
1 Ocak 2021 yılında Harju JK II
1 Ocak 2022 yılında Harju JK
1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz
Ruslan Kolesnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ruslan Kolesnikov şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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