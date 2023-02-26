Ruslan Kolesnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Kolesnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ruslan Kolesnikov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruslan Kolesnikov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.