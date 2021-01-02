Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber güzelliği ile göz kamaştırdı!

Yeni yıla girerken eski milli takım kalecisi Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber çocuklarının da yer aldığı aile fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden paylaşarak yen yıl mesajı verdi. Rençber yayınladığı fotoğrafın altına ise "Family mutlu ve şahane bir yeni yıl diler, sizleri sevgiyle öperiz." notunu düştü

"REÇBER ÇİFTİNİN KZILARI YÜREK HOPLATTI"

Reçber çiftinin 19 yaşındaki kızı Tuana Reçber, yeni yıla ailesiyle birlikte girdi. Çiftin yıllar sonra ortaya çıkan kızları Tuana Reçber, mini elbisesiyle ilgi odağı oldu. Amerika Boston Üniversitesi'nde genetik biyoloji eğitimi alan Tuana Reçber son hali ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber'e beğeni ve yorum yağarken hayranları tarafından "güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar yapıldı.