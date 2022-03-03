Rusya Devlet Başkanı Putin'i bekleyen son belli oldu! Uzman isim öyle bir senaryo yazdı ki..." Julius Caesar tarzı bir senaryoya bile düşebilir"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgallerde 8.güne girilirken saldırılarda 2 binden fazla sivil hayatını kaybetti, Rus ordusu birçok kritik nokta ve şehir merkezlerini bombaladı. Saldırıların ardından dünya harekete geçerek Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulayarak sindirme politikasına girişti. Yaptırımlar sonrası Rus ekonomisi ciddi hasar alırken, bu durum zenginlerin geleceğini de etkilemeye başladı. İddiaya göre Putin ve seleflerinin yolsuzluğu sayesinde zengin olan 200 önemli oligarkın Rus lideri görevinden edebileceği belirtildi.

PUTİN'E YAKIN OLANLAR ONDAN UZAKLAŞTI

Savunma analisti Profesör Michael Clarke, The Sun'a yazdığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini umduğu 72 saatte tamamlama hedefinde başarısız olduğu için, Putin'e yakın olanların ondan uzaklaştığını söyledi.

"BÜYÜK SERVETLERİ CİDDİ TEHLİKE ALTINDA"

Michael Clarke, Putin yakın çevresindeyken güçlü olan bu adamların şimdilerde dünya sahnesinde dışlandığını belirterek," Büyük servetleri ciddi tehlike altında" dedi.

"SADAKATLERİNİ SORGULAMAYA BAŞLAYACAKLAR"

Putin ve seleflerinin yolsuzluğu sayesinde zengin olan en az 200 önemli oligarkın olduğunu ifade eden Clarke, "Sadakatlerini sorgulamaya başlayacaklar. Görünüşe göre bazıları, ele geçirilme ihtimaline karşı süper yatlarını Avrupa denizlerinden çıkarıyor." diye konuştu.

"PUTİN DE PARANOYASIYLA ARTIK TAMAMEN KOPMUŞ DURUMDA"

Clarke," New York ve Londra gibi dünya şehirlerinin yasak olduğu tecrit edilmiş bir Rusya'da bir sürgün gibi kapana kısıldıysanız, bu kadar zenginliğe sahip olmanın ne anlamı olduğunu merak edecekler mi? Med'in sularına, Paris'in Michelin yıldızlı restoranlarına ve Monako'nun blackjack masalarına yasak. Pek çok Joseph Stalin gibi, Putin de paranoyasıyla artık tamamen kopmuş durumda ve 20 danışmandan oluşan yakın çevresi görünüşte üç veya dört kişiden fazla değil - gerisi şimdi plan yapacak." ifadelerini kullandı.

Oligarkların düşüncelerinin fısıltıya, ardından komploya ve sonunda eyleme dönüşebileceğini belirten Clarke," Putin, en yakın oligarklarından birinin siyasi olarak onu sırtından bıçakladığı Julius Caesar tarzı bir senaryoya bile düşebilir.” ifadesini kullandı.

Dünyadaki hemen hemen her büyük ülke tarafından Putin'in yakın arkadaşları ve birçok milyardere yaptırım uygulanmış ve çok sayıda firma Rusya'dan çekilme kararı almıştı.

NE OLMUŞTU?

Sezar, hayat boyu diktatör (dictator perpetuus) ilan edildi ve Cumhuriyet bürokrasisini ağır biçimde merkezîleştirdi. Ancak Sezar'ın eski arkadaşlarından Marcus Junius Brutus'un önderliğindeki, Cumhuriyeti eski işleyişine kavuşturmayı hayal eden bir grup senatör tarafından MÖ 15 Mart 44 tarihinde öldürüldü.