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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 20 diplomat ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 20 diplomat ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Prag’dan 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında bu kişilerden 19 Nisan gün sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri istendiği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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