Rusya duyurdu! Türkiye ile Rusya uçuşları 1 Ağustos'ta başlıyor

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülke hava yolu ulaşımına ara verirken salgında vaka sayılarının azaldığı ülkelerden olan Türkiye, Rusya ile karşılıklı uçuşları açacak. Konuya ilişkin açıklama Rusya'dan geldi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Mişustin, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan ulusal uçuşların 1 Ağustos Cumartesi itibarıyla tekrar başlayacağını bildirdi.

UÇUŞLAR 1 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Konuya ilişkin açıklamayı da Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova yaptı. Rus devlet kanalı Rossiya 24’e açıklamalarda bulunan Golikova, uçuşların başlayacağı ülkelerin arasında Türkiye olduğunu belirterek,“Türkiye ile de karşılıklı uçuşlar 1 Ağustos’ta başlayacak. Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak.”diye konuştu.

Golikova, uçuşların Birleşik Krallık ve Tanzanya ile de başlayacağını belirterek şunları söyledi:

“Bugün sadece üç ülkeden bahsedebiliyoruz. Neden bu ülkeler? Çünkü uçuşların başlamasıyla Rusya’da yeni Kovid-19 vakalarına neden olmaması için çok dikkatliyiz.”

RUSLARIN EN ÇOK ZİYARET ETTİĞİ ÜLKE TÜRKİYE

Rusya’dan ilk uluslararası uçuşların Moskova, St. Petersburg ve Rostov şehirlerinden başlaması bekleniyor.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.