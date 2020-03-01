Rusya merkezli yayın yapan haber ajansının 3 çalışanı gözaltına alındı
Sputnik haber ajansının Ankara servisindeki 3 çalışan, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye’ye verildi" başlıklı haber sebebiyle gözaltına alındı.
Rusya merkezli yayın yapan Sputnik haber ajansının 3 çalışanı, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye’ye verildi" başlığıyla paylaşılan haber nedeniyle gözaltına alındı.
Haberde, Hatay’ın tekrar Suriye toprağı olması gerektiği şeklinde ifadelere yer verildi.
Söz konusu paylaşım üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sputnik Ankara Temsilciliği editörü ve 2 muhabir gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilecek.
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