Rusya sivilleri hedef aldı! Ukrayna'da tren istasyonunda roketli saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi 6.ayını doldururken savaşta yaşanan can kayıpları sürüyor. Rusya'nın düzenlediği son saldırıda yine can kayıpları yaşandı.
TREN İSTASYONUNA ROKETLİ SALDIRI
Korkunç saldırıyı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıkladı. Ukrayna’nın bağımsızlığının 31’inci yıldönümünde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne videokonferans yoluyla hitap eden Zelenskiy, Rus askeri birliklerince başkent Donetsk'in 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bulunan tren istasyonuna roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.
ZELENSKİY CAN KAYBINI AÇIKLADI
Sağlık ekiplerinin saldırı sonrası bölgeye gittiğini belirten Zelenksiy, saldırıda son durum hakkında bilgi verdi. Zelenksiy, en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını açıkladı.
CAN KAYBI ARTABİLİR
Zelenskiy can kaybının artabileceğini belirtirken Rusya tarafından saldırı hakkında açıklama yapılmadı.