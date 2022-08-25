Rusya sivilleri hedef aldı! Ukrayna'da tren istasyonunda roketli saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Donetsk'in doğusunda bulunan Chaplyne kasabasında bir tren istasyonuna roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Zelenskiy saldırıda 15 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını söyledi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Rusya sivilleri hedef aldı! Ukrayna'da tren istasyonunda roketli saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi 6.ayını doldururken savaşta yaşanan can kayıpları sürüyor. Rusya'nın düzenlediği son saldırıda yine can kayıpları yaşandı.

Rusya sivilleri hedef aldı! Ukrayna'da tren istasyonunda roketli saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TREN İSTASYONUNA ROKETLİ SALDIRI

Korkunç saldırıyı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıkladı. Ukrayna’nın bağımsızlığının 31’inci yıldönümünde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne videokonferans yoluyla hitap eden Zelenskiy, Rus askeri birliklerince başkent Donetsk'in 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bulunan tren istasyonuna roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Rusya sivilleri hedef aldı! Ukrayna'da tren istasyonunda roketli saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ZELENSKİY CAN KAYBINI AÇIKLADI

Sağlık ekiplerinin saldırı sonrası bölgeye gittiğini belirten Zelenksiy, saldırıda son durum hakkında bilgi verdi. Zelenksiy, en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya sivilleri hedef aldı! Ukrayna'da tren istasyonunda roketli saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

CAN KAYBI ARTABİLİR

Zelenskiy can kaybının artabileceğini belirtirken Rusya tarafından saldırı hakkında açıklama yapılmadı.

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