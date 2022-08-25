Rusya sivilleri hedef aldı! Ukrayna'da tren istasyonunda roketli saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Donetsk'in doğusunda bulunan Chaplyne kasabasında bir tren istasyonuna roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Zelenskiy saldırıda 15 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını söyledi.

Melahat Ersoy Ekonomi & Dünya Haberleri Editör