Rusya - Ukrayna krizinin faturası Avrupa'ya patladı! Doğal gaz yüzde 21 artışla 2 bin euro oldu!
Rusya - Ukrayna krizinin ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 21 artış gösterdi. Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, "Avrupa'nın doğalgaza 2 bin euro ödeyeceği dünyaya hoş geldiniz" açıklamasında bulundu.
Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları tanıdığına dair attığı imza sonucu Avrupa Birliği yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.
Bu gelişmenin üzerine harekete geçen Rusya adeta bir misillemeyle karşılık verdi.
YÜZDE 21 ARTIŞ GÖSTERDİ
TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı yüzde 21 artarak güne 87 avrodan başladı. Mart vadeli doğal gaz kontratları Türkiye saatiyle 11.55'te ise 78 avro seviyesinde işlem gördü.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa’ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.
RUSYA'DAN YANIT: DOĞALGAZ 2 BİN EURO
Almanya'nın yaptırım kararı sonrası açıklama yapan Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Kuzey Akımı 2'nin sertifika sürecinin durdurulması yaptırımına ilişkin olarak "Avrupalıların doğalgaza 2 bin euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 72 eurodan kapanmıştı.
Söz konusu kontratların fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 21 artarak güne 87 eurodan başladı. Mart vadeli doğalgaz kontratları Türkiye saatiyle 11.55'te ise 78 euro seviyesinde işlem gördü.
(AA)