Rusya - Ukrayna krizinin faturası Avrupa'ya patladı! Doğal gaz yüzde 21 artışla 2 bin euro oldu!

Evli olduğu halde çocuğu yaşındaki genç kızla alem yapan ünlü siyasetçinin CHP'li Bülent Kerimoğlu olduğu ortaya çıktı!

Ekrem İmamoğlu yine AK Parti eserinin üzerine kondu! Alpay Özalan Twitter'da bir bir ifşa etti! "Utanmadan hâlâ 'Yaptık' diyor!"