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  3. Rusya - Ukrayna savaşında son durum belli oldu! 7 günde iki taraf operasyon detaylarını açıkladı

Rusya - Ukrayna savaşında son durum belli oldu! 7 günde iki taraf operasyon detaylarını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 7.günde devam eden çatışmalarda 5 bin 840 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Uktrayna'da 1502 askeri tesisin etkisiz hale getirildiğini, Herson şehrini ise kontrol altına alındığını açıkladı.

Rusya - Ukrayna savaşında son durum belli oldu! 7 günde iki taraf operasyon detaylarını açıkladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 7.gününde devam ederken iki taraf son durum hakkında açıklama yaptı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre  5 bin 840 Rus askeri öldürüldü.

Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 211 tank, 862 zırhlı araç, 85 top ve 2 hafif sürat teknesini imha edildiği bilgisi verilen açıklamada, Rus güçlerin 40 roketatar sistemi, 355 araç, 60 yakıt aracı, 9 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği belirtildi. 

Açıklamada, söz konusu verilere devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

Rusya - Ukrayna savaşında son durum belli oldu! 7 günde iki taraf operasyon detaylarını açıkladı

RUSYA SON DURUMU AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 1502 askeri altyapı tesisinin imha edildiği bilgisini verdi. Ukrayna ordusuna ait 472 tank ve zırhlı araç, 63 çok namlulu roketatar, 206 top, 336 özel askeri aracın imha edildiğini bildiren Konaşenkov, Kiev'deki Ukrayna istihbaratının teknolojik tesisleri ve 72. Ana Psikolojik Özel Operasyon Merkezi'nin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu söyledi. 

Rusya - Ukrayna savaşında son durum belli oldu! 7 günde iki taraf operasyon detaylarını açıkladı

HERSON ŞEHRİ KONTROL ALTINA ALINDI

Konaşenkov, Kiev'deki TV kulesinin etkisiz hale getirildiğinin bilgisini verirken Tokmak ve Vasiliyevka yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını söyledi.

Rus birliklerinin Herson şehrini kontrol altına aldığını belirten  Konaşenkov," Bölge yönetimiyle Rus ordusu arasında, şehirdeki sosyal altyapıların çalışmaya devam etmesine yönelik müzakereler devam etmektedir." diye konuştu. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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