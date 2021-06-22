Rusya'da aşı olmayanlara ayrımcılık! Her yer de çalışamayacaklar

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlara aşı olma çağrısı yapılıyor. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşıların yaptırılması gerektiği vurgulanırken, aşı olmayanlara yaptırımlar uygulanması gündemde. Bu kapsamda Rusya'da çok ses getiren bir adım atıldı.

AŞI OLMAYANLAR AYRIMCILIĞA MARUZ KALACAK

Aşı olmamakta ısrar eden vatandaşlara karşı çaresiz kalan yetkililer, yaptırım yapma yoluna gitti. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, aşısını yaptırmayanların ağır uygulamalar ile karşı karşıya kalacağını söyledi. Buna göre risk oluşturacakları gerekçesiyle aşı olmayan vatandaşlar, sosyal hayatta bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya kalacaklar. Aşılama başarıya ulaşılabilmesi için bazı kişilerin ayrımcılığa maruz bırakılacağı ve bunun zorunlu olduğu vurgulandı.

"AŞI OLMAYANLAR HER YERDE ÇALIŞAMAYACAKLAR"

Rusya’da vaka sayılarının artışa geçmesi artması endişelere neden olurken, aşı çalışmaları hız kazandı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Gerçek şu ki, ayrımcılık kaçınılmaz olarak başlayacak. Aşısı veya bağışıklığı olmayan insanlar her yerde çalışamayacak. Bu mümkün değil. Çevrelerindekiler için bir tehdit oluşturacak" dedi.

Pandemi süreci hakkında açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin bazı bölgelerindeki koronavirüs durumunun daha da kötüleştiğini söyledi. Rusya, Şubat ayından bu yana son 24 saat içinde 546 kişinin koronavirüs kaynaklı yaşamını yitirmesi ile günlük en yüksek ölüm sayısına ulaştı. Yetkililer, 16 bin 715 olan yeni vaka sayısının Delta varyantı kaynaklı olduğunu söyledi.