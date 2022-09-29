Rusya'da askere gitmek istemeyen erkekler kafayı sıyırdı! Kolunu balyozla arkadaşına kırdırttı

Rusya'da ilan edilen askeri kısmi seferberlik ilanı nedeniyle askere gitmek istemeyen Rus vatandaşlarından biri arkadaşına kolunu kırdırttı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta istediği sonucu alamayan Rusya lideri Vladimir Putin, 21 Eylül günü gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında askeri kısmi seferberlik ilan edildiğini açıkladı. Bu kapsamda 18 - 35 yaş binlerce Rus erkeği ülkeden kaçmaya başladı. Bir çoğu Türkiye'ye gelirken bazıları da Gürcistan'a geçti.

Rusya'da askere gitmek istemeyen erkekler kafayı sıyırdı! Kolunu balyozla arkadaşına kırdırttı

BACAKLARINI KIRIYORLARDI

Ülkede kalan Rus erkekleri ise askere gitmemek için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Bazı Rus vatandaşların askere gitmemek için bacaklarını kırmasının ardından bu kez yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Rusya'da askere gitmek istemeyen erkekler kafayı sıyırdı! Kolunu balyozla arkadaşına kırdırttı

KOLUNA BALYOZLA VURDU

Sosyal medyada yayımlanan videoda bir Rus erkeği sol kolunu masaya uzatarak gözlerini kapatıyor. Elinde balyoz olan bir kişi de koluna balyozla vurdu. Balyoz darbesi sonrası kolu kırılan kişi, arkadaşına ise küfürler savurdu.

Rusya'da askere gitmek istemeyen erkekler kafayı sıyırdı! Kolunu balyozla arkadaşına kırdırttı

YETKİLİLER UYARDI

Söz konusu görüntüler izleyenleri şoke ederken Rus yetkililer de bu tür yaralanmalara karşı vatandaşlarını uyardı.

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