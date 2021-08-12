Rusya'da facia! 13 turisti taşıyan helikopter göle çakıldı: 8 ölü

Rusya'nın uzak doğusunda bulunan Kamçatka yarımadasında 3’ü mürettebat, 13’ü turist olmak üzere toplam 16 kişiyi taşıyan Mİ-8 tipi helikopter turistik bir gezi esnasında Kronotsky doğa rezervi semalarında ilerlerken Kuril Gölü’ne düştü. Vityaz-Aero şirketine ait olduğu bilinen helikopterin, Khodutka yanardağına doğru ilerlerken yüksekliğini kaybetmesi sonucu düştüğü öğrenilirken, olayda 8 kişinin 125 metre derinliğe gömülen helikopterin içinden çıkamadı ve sonrasında hayatlarını kaybettiği bildirildi. Uçaktaki yolcular arasında bir de çocuk bulunduğu öğrenildi.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edilmesinin ardından, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekiplerin düşen helikopterin enkazına 5 dakika içinde ulaştığı ve yaralıları göl üzerinden kurtararak hastaneye sevk ettiği bildirildi. Kazadan yaralı olarak kurtulanların sağlık durumlarının iyi olduğu söylendi.

MOTOR VEYA PİLOTAJ HATASI

Helikopterin genel bakımlarının geçen yıl onarıldığı ve yola çıkmadan önce son kontrollerinin yapıldığı belirtildi. Uçağın motor arızası veya pilotaj hatası sonucu düştüğü düşünülüyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.