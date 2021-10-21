Rusya'da hapishanede uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

Rusya Federasyonu'nun İvanovo Bölgesi'nde bulunan 4 Numaralı Hapishane'de boynunda uyuşturucu taşıyan bir kedi gardiyanlar tarafından yakalandı.

Açıklama Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin (FSIN) Ivanovo Bölgesi Basın Servisi'nden geldi. Gardiyanlar 4 Numaralı Hapishane içerisinde gezinmekte olan kedinin tasmasındaki maddeyi fark ettiler. Gerçekleşen incelemede tasmada 5,91 gram ağırlığında esrar tespit edildi.

GARDİYANLARIN ELİNDEN KURTULDU

Hapishanedeki olayla ilgili tutanak yazılırken, uyuşturucu taşıyıcısı kedi gardiyanların kilitlediği odadan kaçtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Ivanovo Bölge Savcılığı soruşturma başlatırken, Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin de aynı doğrultuda soruşturma açtığı ve soruşturma detayında kedinin hangi mahkum ya da mahkumlara uyuşturucu taşıdığı konusunda araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

BU OLAY İLK DEĞİLDİ

Rusya'da gerçekleşen bu olay bir ilk değildi. Farklı tarihlerde de kedilerin cezaevi içerisinde yasaklı madde taşıdığına tanık olunmuştu.