Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları: Elleri cebinde intihar etti

Oktyabrskoye Polye metro istasyonuna doğru yaklaşmaya başlayan bir metronun önüne aniden atlayan yolcu herkesi şoke etti. İsminin Georgy Vashalomidze olduğu öğrenilen yolcu elleri cebindeyken istasyona doğru gelen metronun önüne atlayarak intihar etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Seyir halindeki metronun altında kalan Vashalomidze olay yerinde hayatını kaybetti. Kameraya saniye saniye yansıyan görüntülerde, Vashalomidze'nin güvenlik şeridine doğru yaklaştığı, metronun istasyona giriş yapmasıyla kendisini raylara bıraktığı görüldü.

İFADESİ ALINAN GÖREVLİLER SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından gözaltına alınan vatman ve bazı görevliler, Vashalomidze'nin metronun önüne atladığının tespit edilmesiyle serbest bırakıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.