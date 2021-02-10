Gratis Sevgililer Günü İndirimleri 2021 | Gratis Sevgililer Günü İndirimleri ne zaman?Ahşap İskelet Montaj Elemanı Meslek Kodu Nedir?Son dakika | 2020 Ekim ayı işsizlik verileri açıklandıAhşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Meslek Kodu Nedir?Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı) Meslek Kodu Nedir?Müge Anlı canlı yayını bugün 10 Şubat Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEAhşap Ev İmalatçısı Meslek Kodu Nedir?Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı Meslek Kodu Nedir?İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu, 2 bin 218 personelle başladı!Christoph Daum'dan, Fenerbahçelileri heyecanlandıran 'İstanbul' paylaşımı!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları: Elleri cebinde intihar etti

Rusya'da metro istasyonunda dehşet anları: Elleri cebinde intihar etti

Rusya’nın başkenti Moskova’da maskeli bir yolcu, hızla gelen metronun önüne atladı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından servis edilen görüntü tüyler ürpertti.

Oktyabrskoye Polye metro istasyonuna doğru yaklaşmaya başlayan bir metronun önüne aniden atlayan yolcu herkesi şoke etti. İsminin Georgy Vashalomidze olduğu öğrenilen yolcu elleri cebindeyken istasyona doğru gelen metronun önüne atlayarak intihar etti. 

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Seyir halindeki metronun altında kalan Vashalomidze olay yerinde hayatını kaybetti. Kameraya saniye saniye yansıyan görüntülerde, Vashalomidze'nin güvenlik şeridine doğru yaklaştığı, metronun istasyona giriş yapmasıyla kendisini raylara bıraktığı görüldü.

 

İFADESİ ALINAN GÖREVLİLER SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından gözaltına alınan vatman ve bazı görevliler, Vashalomidze'nin metronun önüne atladığının tespit edilmesiyle serbest bırakıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT