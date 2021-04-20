Rusya’da terörle mücadele çalışmaları, 2020’de 44 terör eylemi engellendi

Rusya'da geçen yıl 44 terör saldırısı engellendi, 800'den fazla saldırı hazırlığındaki şahıs yakalandı. Rusya Uluslararası Terörle Mücadele Komitesi (NAK) İdaresi Başkan Yardımcısı İgor Kulyagin düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl 44 terör eyleminin engellendiğini ifade ederek "2020'de güvenlik güçleri planlanan saldırıların yüzde 96'sını, 75'inden 72'sini engelledi" dedi.

Rusya Uluslararası Terörle Mücadele Komitesi'nin önleyici çalışmalara ve yüksek kaliteli terörle mücadele örgütlenmesine büyük önem verdiğini ifade eden Kulyagin, 2020 yılında, teröristlerin etkisi altına giren veya geçmişte teröristlerin etkisi altında kalmış çeşitli kategorilerdeki kişilere 1 milyon 200 binden fazla önleyici tedbir uygulandığını sözlerine ekledi.

800'DEN FAZLA KİŞİ YAKALANDI

Geçen yıl ayrıca saldırı hazırlığındaki 800'den fazla kişi ve suç ortağı yakalandığını belirten Kulyagin, 71 terör hücresinin faaliyetlerinin engellendiğini kaydetti. Kulyagin, 156 sığınakta 600'den fazla ateşli silah, 134 patlayıcı cihaz, 100 binin üzerinde fişek, 3 binden fazla mayın ve el bombasının imha edildiğini belirtti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı