İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Rusya'da 1 günde 8 bin 706 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da 1 günde 8 bin 706 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte yapılan testler sonucunda 8 bin 706 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da 1 günde 8 bin 706 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 706 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 520 bin 129'a ulaştı.

rusya-da-son-24-saatte-8-bin-706-yeni-koronav-13319589-local.jpg

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 706 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 520 bin 129'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 114 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 6 bin 829'a ulaştığını açıkladı.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT