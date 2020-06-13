Rusya'da 1 günde 8 bin 706 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 706 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 520 bin 129'a ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 706 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 520 bin 129'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 114 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 6 bin 829'a ulaştığını açıkladı.