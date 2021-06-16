Rusya'dan açıklama: İdlib'de militanlar 'kimyasal saldırı' provakasyonu için hazırlanıyor Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib'de militanların, Şam'ı sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için mizansen hazırlığı yaptığını bildirdi.

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PROVAKASYON HAZIRLIĞI YAPIYORLAR Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kulit, bugün basın toplantısında, "Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü militanlarının, İdlib bölgesinin güneyinde kimyasal maddelerin kullanılacağı bir provokasyon hazırlığı yaptığı yönünde bilgi alındı" ifadelerini kullandı. Bölgedeki kaynaklar, militanların Beyaz Miğferler örgütü temsilcileri eşliğinde bir araçla Ariha kenti yakınlarına, klor gazı olduğu düşünülen kimyasal madde dolu 4 hazne getirdiğini aktardı. Rus yetkili, "Böylelikle, elimizdeki bilgiye göre militanlar, daha sonra Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı zehirli madde kullanmakla suçlamak amacıyla ‘kimyasal saldırı’ mizansenini hayata geçirmeyi planlıyor" diye konuştu. DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ NE ZAMAN? Suriye’de devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. idlibprovakasyonMİLİTANrusya