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Rusya'dan çok konuşulacak Hamas açıklaması! İsrail Hamas savaşının seyrini değiştirecek gelişme!
ABD ve birçok Avrupa devletleri tarafından terör örgütü olarak adlandırılan Hamas için Rusya'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hamas heyetinin Rusya’nın başkenti Moskova’yı ziyaret ettiğini açıklayarak çok konuşulacak ifadelerde bulundu.
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